Bolojan explică scandalul privind vânzarea acțiunilor din companii de stat și îi contrazice pe PSD-iști: „Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice"

17 apr. 2026, 16:37
Cuprins
Premierul contrazice PSD. Ilie Bolojan a explicat vânzarea pachetelor minoritare la companii de stat și susține că măsura a fost aprobată fără obiecții de către PSD-iști. PSD anunță proiect de lege pentru blocarea vânzărilor.

Bolojan a intervenit vineri pentru a clarifica situația, în contextul criticilor venite din partea PSD.

Premierul contrazice PSD. Ce spune despre acuzațiile privind vânzarea companiilor de stat

Șeful Executivului a declarat, într-un interviu la Radio România Actualități, că măsura face parte din programul de guvernare și că a fost discutată anterior cu toate partidele din coaliție.

Toată această vânzare de pachete ține de programul de guvernare, e trecut acolo, de discuțiile avute pe parcursul acestor luni, inclusiv raportul prezentat de doamna viceprim-ministru a fost discutat în grupuri de lucru cu reprezentanții tuturor partidelor. A fost o informare în ședința de guvern, iar la întrebarea dacă sunt rezerve nu a fost nicio rezervă și a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Se speculează din punct de vedere politic. Întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice”, a declarat premierul.

Premierul contrazice PSD. Ce presupune, de fapt, vânzarea acestor pachete de acțiuni

Ilie Bolojan a subliniat că nu este vorba despre cedarea controlului statului, ci despre listarea unor pachete minoritare, menite să aducă mai multă transparență și eficiență.

„E vorba de vânzarea unor pachete minoritare, în așa fel încât statul să rămână majoritar pentru că unele sunt companii strategice. Ce rezolvă vânzarea de acțiuni: noi avem o piață de capital restrânsă, și pentru a dezvolta piața de capital înseamnă că companiile vor fi administrate mai bine. Înseamnă că vor fi mai transparent administrate și va fi un câștig pentru bugetul de stat”, a mai spus Bolojan.

Ce companii de stat sunt vizate pentru listare

Potrivit analizei prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, mai multe companii importante ar putea fi listate parțial la bursă:

  • CEC Bank
  • Compania Națională Aeroporturi București
  • Administrația Porturilor Maritime Constanța
  • Societatea Națională a Sării (Salrom)
  • Loteria Română
  • Imprimeria Națională
  • Poșta Română

Această evaluare a fost realizată în ultimele luni, cu implicarea tuturor partidelor din coaliție, inclusiv a miniștrilor PSD.

Cum reacționează PSD la planul Guvernului

În paralel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații vor depune un proiect de lege care ar bloca temporar astfel de tranzacții. Inițiativa prevede interzicerea, pentru o perioadă de doi ani, a vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile, măsură care vine în contradicție directă cu strategia Executivului.

