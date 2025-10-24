Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)

Au început lucrările noului Parlament al Moldovei, iar comunistul Vladimir Voronin a făcut spectacol pe holurile legislativului de la Chișinău. A scos limba la jurnaliști și a aruncat cuvinte nu tocmai demne de un politician.

De ce a scos Voronin limba la jurnaliști

Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a oferit un moment ciudat pe coridoarele Parlamentului. Oprit de o reporteră de la , fostul președinte al Republicii Moldova nu s-a sfiit să-i arate limba și să o ironizeze.

„NewsMaker? Ăsta e de-al nostru canal – sovietic, comunist, eu îți spun!”, i-a spus jurnalistei Vladimir Voronin.

Jurnalistele, victimele lui Voronin

Spectacolul dat de Vladimir Voronin pe holurile Parlamentului de la Chișinău nu s-a terminat aici. O altă jurnaliștă de la o altă publicație i-a căzut victimă liderului comunist. Acum Voronin nu a mai scos limba, dar a jignit-o pe jurnalistă.

Noul Parlament moldovean. Fractură între comuniști

este constituit din șase formațiuni politic și un independent, deși în urma alegerilor din 28 septembrie în legislativ au acces cinci entități politice. Blocul Patriotic, care includea comuniștii, socialiștii și partidul Viitorul Moldovei, s-a divizat în două facțiuni și un deputat independent. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat constituirea majorității parlamentare, cu 55 de deputați din 101, în timp ce celelalte formațiuni politice s-au declarat în opoziție.

Noul Parlament moldovean a avut prima ședință pe 22 octombrie. Întrunire care a început cu scandal. După ce Voronin și Nicolae Botgros, decanii de vârstă ai Parlamentului au refuzat să prezideze ședința, rolul i-a revenit Zinaidei Greceanîi.