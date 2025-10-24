B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)

Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)

Adrian A
24 oct. 2025, 11:23
Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)
sursa foto: tvr moldova
Cuprins
  1. De ce a scos Voronin limba la jurnaliști
  2. Jurnalistele, victimele lui Voronin
  3. Noul Parlament moldovean. Fractură între comuniști

Au început lucrările noului Parlament al Moldovei, iar comunistul Vladimir Voronin a făcut spectacol pe holurile legislativului de la Chișinău. A scos limba la jurnaliști și a aruncat cuvinte nu tocmai demne de un politician.

De ce a scos Voronin limba la jurnaliști

Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a oferit un moment ciudat pe coridoarele Parlamentului. Oprit de o reporteră de la NewsMaker.md, fostul președinte al Republicii Moldova nu s-a sfiit să-i arate limba și să o ironizeze.

„NewsMaker? Ăsta e de-al nostru canal – sovietic, comunist, eu îți spun!”, i-a spus jurnalistei Vladimir Voronin.

Jurnalistele, victimele lui Voronin

Spectacolul dat de Vladimir Voronin pe holurile Parlamentului de la Chișinău nu s-a terminat aici. O altă jurnaliștă de la o altă publicație i-a căzut victimă liderului comunist. Acum Voronin nu a mai scos limba, dar a jignit-o pe jurnalistă.

Noul Parlament moldovean. Fractură între comuniști

Noul Parlament este constituit din șase formațiuni politic și un independent, deși în urma alegerilor din 28 septembrie în legislativ au acces cinci entități politice. Blocul Patriotic, care includea comuniștii, socialiștii și partidul Viitorul Moldovei, s-a divizat în două facțiuni și un deputat independent. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat constituirea majorității parlamentare, cu 55 de deputați din 101, în timp ce celelalte formațiuni politice s-au declarat în opoziție.

Noul Parlament moldovean a avut prima ședință pe 22 octombrie. Întrunire care a început cu scandal.  După ce Voronin și Nicolae Botgros, decanii de vârstă ai Parlamentului au refuzat să prezideze ședința, rolul i-a revenit Zinaidei Greceanîi.

Tags:
Citește și...
Bolojan cere verificarea Palatului Victoria de radiații electromagnetice. Cât costă procedura și care ar fi motivul
Politică
Bolojan cere verificarea Palatului Victoria de radiații electromagnetice. Cât costă procedura și care ar fi motivul
Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”
Politică
Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”
Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”
Politică
Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”
Alexandru Rogobete anunță servicii medicale de prevenție pentru români: „Se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, procedurile diagnostice și terapeutice”
Politică
Alexandru Rogobete anunță servicii medicale de prevenție pentru români: „Se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, procedurile diagnostice și terapeutice”
Președintele Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „Suntem cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul”
Politică
Președintele Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „Suntem cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul”
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am o preferință” (VIDEO, FOTO)
Politică
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am o preferință” (VIDEO, FOTO)
Nicușor Dan, despre sancțiunile împotriva Rusiei: „România a acționat solidar cu țările din Uniune”/ „Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”
Politică
Nicușor Dan, despre sancțiunile împotriva Rusiei: „România a acționat solidar cu țările din Uniune”/ „Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”
Bolojan are vești proaste pentru Bujduveanu. PNL îl va desemna pe Ciprian Ciucu candidat la Primăria Generală
Politică
Bolojan are vești proaste pentru Bujduveanu. PNL îl va desemna pe Ciprian Ciucu candidat la Primăria Generală
Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult. Premierul insistă pe limitarea pensionărilor anticipate
Politică
Bolojan vrea ca românii să muncească mai mult. Premierul insistă pe limitarea pensionărilor anticipate
Ilie Bolojan, sensibil la criticile lui Sorin Grindeanu. Provocare lansată pentru liderul PSD
Politică
Ilie Bolojan, sensibil la criticile lui Sorin Grindeanu. Provocare lansată pentru liderul PSD
Ultima oră
13:53 - Un șofer român a avariat grav un monument istoric valoros, din sudul Spaniei. Cum s-a produs incidentul
13:45 - Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit spânzurat
13:38 - Vlad Ciurea, despre cafea: „Desface anumite căi, desface anumite sinpse”. Când și în ce cantitate ar trebui să o bei pentru beneficii maxime
13:20 - Panică în cel mai mare mall din Capitală. Zeci de clienți au fost evacuați (VIDEO)
13:10 - Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
13:08 - S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
13:03 - Ți-ai ars oala și nu ai idee ce să faci? Iată trucul care te va ajuta în doar 10 minute
12:46 - Salariații de lux din companiile de stat. Câștigă într-o lună cât alții în 10 ani. Cifre halucinante
12:28 - Imagini inedite, privind jaful de la Muzeul Luvru. Cum au fugit hoții (VIDEO)
12:28 - Mită cu elicopterul pentru fructe și legume stricate! Cine este controlorul de calitate de la Kaufland prins în fapt