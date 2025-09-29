B1 Inregistrari!
Premierul Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru rezultatul alegerilor: „Vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum"

Ana Maria
29 sept. 2025, 15:41
Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL. Sursa foto: Ilie Bolojan / Facebook

La o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru cetățenii de peste Prut și pentru instituțiile statului care au organizat scrutinul.

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”, a precizat Bolojan.

Șeful Executivului de la București a subliniat rolul decisiv al cetățenilor în procesul democratic. „În final, așa cum se întâmplă în democrații autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”, a punctat premierul.

Ilie Bolojan a accentuat, totodată, susținerea constantă a României pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova. „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, a declarat acesta.

