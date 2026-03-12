Construiește România drone în parteneriat cu Ucraina? Răspunsul lui Volodimir Zelenski...(VIDEO)

Volodimir Zelenski nu a spus nici da, nici nu când a fst întrebat despre un proiect comun România-Ucraina pe fabricarea dronelor. Președintele Ucrainei s-a lăudat cu experiența pe care o are țara lui în construcția de drone dar și în intregrarea acestora în sistemul de apărare europeană.

„Date despre Patriot nu pot să vă dau. Nu pot să vă spun mai multe. La nivel NATO, Rammstein, este o informație cunoscută. Ultima dată câteva state ne-au promis că ne vor transmite câteva zeci de rachete pentru Patriot Ucrainei. Nu vreau să detaliez lista acestor state. Am stabilit cu partenerii ei să nu împartășim această informație.

Ultima dată câteva state ne-au promis că ne vor transmite câteva zeci de rachete, am stabilit să nu împărtășim aceste informații. Am primit ceva, nu tot. Și de aceea să pregătim informația pentru Federația Rusă în acest subiect n-ar fi corect.

Documentele semnate azi privind producerea de drone, Nicușor deja a spus, sunt chestiuni generale. Ultimul exemplu, peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în primele 24-36 de ore. Ucraina nu a avut atâtea rachete în toți cei 4 ani de război. Dar nu mă plâng

Și apoi ni s-au adresat partenerii noștri pentru că 1000 de rachete nu vor ajuta când zboară mii de drone Shahed. Rezervele se consumă. Indiferent de număr, rachetele nu vor fi suficiente pentru a doborî dronele iraniene, mai ales că rușii îi ajută.

Experiența noastră este unică. Problema nu e să ai drone de interceptare, ci de a integra în sistemul de apărare, soft specific și cel mai important experiența militarilor noștri, a operatorilor de drone. Aceste detalii, aceste teme vor fi nevoia tuturor, nu doar în această parte a Europei.

Înțelegem că orice stat european poate fi în pericol. Sistemul dezvoltat de Ucraina va funcționa la nivel de experți, va fi prezentat partenerilor americani și cred că e bine să-l dezvoltăm și împreună cu prietenii noștri europeni, cu România.

Legat de muniție, nu pot să vă dau detalii. Astăzi vorbim de coproducție, capacități de producție. Este posibil pe teritoriul României. România e un partener foarte important și mulțumim că am putut dovedi că suntem vecini buni.