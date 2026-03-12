Construiește România drone în parteneriat cu Ucraina? Răspunsul lui Volodimir Zelenski...(VIDEO)

Volodimir Zelenski nu a spus nici da, nici nu când a fst întrebat despre un proiect comun România-Ucraina pe fabricarea dronelor. Președintele Ucrainei s-a lăudat cu experiența pe care o are țara lui în construcția de drone dar și în intregrarea acestora în sistemul de apărare europeană.
„Date despre Patriot nu pot să vă dau. Nu pot să vă spun mai multe. La nivel NATO, Rammstein, este o informație cunoscută. Ultima dată câteva state ne-au promis că ne vor transmite câteva zeci de rachete pentru Patriot Ucrainei. Nu vreau să detaliez lista acestor state. Am stabilit cu partenerii ei să nu împartășim această informație.
Documentele semnate azi privind producerea de drone, Nicușor deja a spus, sunt chestiuni generale. Ultimul exemplu, peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în primele 24-36 de ore. Ucraina nu a avut atâtea rachete în toți cei 4 ani de război. Dar nu mă plâng
Documentele semnate azi privind producerea de drone, Nicușor deja a spus, sunt chestiuni generale. Ultimul exemplu, peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în primele 24-36 de ore. Ucraina nu a avut atâtea rachete în toți cei 4 ani de război. Dar nu mă plâng
Și apoi ni s-au adresat partenerii noștri pentru că 1000 de rachete nu vor ajuta când zboară mii de drone Shahed. Rezervele se consumă. Indiferent de număr, rachetele nu vor fi suficiente pentru a doborî dronele iraniene, mai ales că rușii îi ajută.
Experiența noastră este unică. Problema nu e să ai drone de interceptare, ci de a integra în sistemul de apărare, soft specific și cel mai important experiența militarilor noștri, a operatorilor de drone. Aceste detalii, aceste teme vor fi nevoia tuturor, nu doar în această parte a Europei.
Înțelegem că orice stat european poate fi în pericol. Sistemul dezvoltat de Ucraina va funcționa la nivel de experți, va fi prezentat partenerilor americani și cred că e bine să-l dezvoltăm și împreună cu prietenii noștri europeni, cu România.
Legat de muniție, nu pot să vă dau detalii. Astăzi vorbim de coproducție, capacități de producție. Este posibil pe teritoriul României. România e un partener foarte important și mulțumim că am putut dovedi că suntem vecini buni.
Important pentru noi, mulțumim României pentru că am dovedit că suntem vecini buni și putem dezvolta parteneriate de fabricație, la fel cum am făcut în Germania și în Danemarca și consider că astfel de capacități în România sunt la fel de utile.
Această expertiză este foarte utilă și în fabricarea de drone și partea de software și experiența militarilor noștri, operatorilor de drone. Toată această experiență noi o împărtășim și lucrul acesta este foarte logic, foarte bine explicat.
În primele zile a războiului, atunci când a fost atacați cu racete și alte forme, atunci nu existau drone iraniene, dar noi înțelegem foarte bine că aceste atacuri la început de intervenție nu am avut toate cele pe care le avem acum și eram, într-adevăr, ne simțeam singuri. Ulterior, am ținut sprijinul altor statele. Mulțumim pentru tot ajutorul.”, a declarat Volodimir Zelenski după întâlnirea cu Nicușor Dan.
Din fericire nu au fost alte operaţii pe uscat, pentru că în combinaţie cu dronele acest lucru ar fi fost şi mai complicat. Nu m-am aplecat prea mult asupra acestui aspect. În primele zile noi am răspuns la cererile solicitării şi SUA şi altor state din Orientul Mijlociu. Am trimis trei grupuri de experţi foarte serioşi, deja se află acolo, dacă au fi nevoie.
S-au trimis și alți experți în funcție de posibilități, pentru că, din păcate, noi avem un război și războiul acesta durează. Însă, experiența noastră este foarte importantă. Am discutat cu Rostem Omerov, cu secretarul satului al Ucrainei. Se află acolo, a vorbit cu echipările noastre și partenerii noștri sunt mulțumiți de colaborarea cu noi.”, a mai declarat Volodimir Zelenski.