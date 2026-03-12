S-a terminat întâlnirea dintre Zelenski și Nicușor Dan. Ce parteneriat au semnat cei doi (VIDEO)

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au discutata aproximativ două ore la Palatul Cotroceni. O discuție care a prefațat semnarea unui parteneriat pe mai multe domenii între România și Ucraina.

Ce conține parteneriatul semnat de Zelenski și Nicușor Dan

„Domnule președinte, dragă Volodimir, mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți și mai ales mulțumim dumneavoastră și poporului pentru lupta pe care o duceți, care este o luptă pentru Europa întreagă, deci pentru România și pentru România.

Am semnat azi o declarație de parteneriat strategic și este un moment important în relația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că că istoric a existat neîncredere între țările noastre.

Această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022. Și momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, își asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și pentru, cum am spus, întreaga regiune.

De aceea documentul pe care l-am semnat este foarte important. În document și în discuțiile pe care le-am avut am vorbit despre războiul din Ucraina și despre continuarea sprijinului pe care România îl oferă.”, a declarat Nicușor Dan după

Producție comună de drone

„Am vorbit despre colaborarea noastră militară și unul din documentele semnate vorbește de producția comună de drone în România. Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic în toate formatele în care putem să-l exercităm în Uniunea Europeană, în NATO, pentru o poziție corectă și pentru un sprijin pe care toate aceste organisme să-l aducă Ucrainei în războiul pe care îl duce.

Am vorbit de conectivitate în de țările noastre și de proiecte comune de conectivitate, din nou în beneficiul inclusiv economic al cetățenilor țărilor noastre. Am vorbit de proiecte comune de energie și unul din documentele semnate se referă la parteneriatul nostru în zona energetică Am vorbit de integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.”, a mai declarat Nicușor Dan.

Drepturile românilor din Ucraina