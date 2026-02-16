Raportul Comisiei juridice a din Statele Unite, privind anulate din 2024 este eronat. Concluzia îi aparține senatoarei americane Jeanne Shaheen.

Raportul Comisiei juridice este eronat

Senatoarea democrată a descris raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor, privind alegerile din România, ca eronat şi partizam. a susținut o conferință de presă la București în care a spus că românii ar trebui să ignore acest document deoarece nu va duce nicăieri.

„Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenţie în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este eronat şi nu este bazat pe fapte şi nu acordăm nicio atenţie acestuia, aşa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta”, a spus senatoarea.

Ea a precizat că există două camere parlamentare, ale Congresului, unde sunt reprezentate cele două partide, Partidul Republican și Partidul Democrat. Iar majoritatea republicană din Camera Reprezentanților a decis o abordare partizană a acestei probleme.

„După cum ştiţi, avem două Camere ale Congresului şi două partide reprezentate acolo. Majoritatea în Camera Reprezentanţilor a decis o abordare foarte partizană privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a precizat Jeanne Shaheen.

România un partener loial al SUA

Senatoarea democrată a vorbit despre România, spunând că a fost „unul dintre cei mai puternici, cei mai loiali şi cei mai importanţi aliaţi ai SUA”. Ea a precizat că a avut întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu miniştrii Afacerilor Externe şi Apărării.

„Guvernele se pot schimba, liderii se pot schimba, dar relaţia dintre popoarele american şi român va continua şi asta am văzut azi. Datorită acestui parteneriat NATO este mai puternică, România este mai puternică şi SUA sunt mai puternice, iar acesta este un mesaj foarte important pe care îl transmitem adversarilor noştri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a arătat Jeanne Shaheen.

Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanţilor susține că oficialii de la Bruxelles ar interfera „în mod regulat” în alegerile naţionale ale statelor membre UE, inclusiv în România.