Acasa » Politică » Crin Antonescu: Ilie Bolojan e USR-ist de bunăvoie și cu plăcere / PSD nu poate da USR afară de la guvernare

Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 08:20
Crin Antonescu, fost candidat la prezidențiale din partea PNL, PSD și UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Crin Antonescu: Ilie Bolojan nu e o victimă
  2. Crin Antonescu: USR-ul are poziții de forță cu adevărat în Guvern

Crin Antonescu, fost candidat la prezidențiale din partea PNL, PSD și UDMR, a declarat că premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, e „USR-ist de bunăvoie și cu plăcere”. El a mai afirmat că tuturor din coaliție începe să le placă scandalul și sunt într-un fel de campanie electorală timpurie. Antonescu a mai susținut că PSD nu va reuși să dea USR afară de la guvernare, iar Executivul va mai rezista o vreme în formula actuală.

Crin Antonescu: Ilie Bolojan nu e o victimă

Întrebat, la Antena 3, despre acuzațiile din PNL că Ilie Bolojan ar fi mai apropiat de USR, Crin Antonescu a declarat: „Domnul Bolojan nu a fost o victimă, nu a fost capturat. Dacă domnul Bolojan este așa, de suflet, USR-ist, ceea ce eu susțin, de exemplu, am constatat și eu, e nu pentru că ar fi fost capturat, este, ca să spun așa, de bunăvoie și cu plăcere”.

Antonescu a mai susținut că „această coaliție nu merge” deoarece „principalele componente ale guvernării sunt într-un fel de campanie electorală, avans la letre sau prematură sau timpurie, cu mai mare preocupare pentru asta decât pentru actul guvernării în sine”.

Crin Antonescu: USR-ul are poziții de forță cu adevărat în Guvern

Fostul candidat la prezidențiale a mai explicat la Antena 3 CNN de ce crede că USR nu poate fi exclus de la guvernare: „USR-ul are poziții de forță cu adevărat în Guvern, mai ales în acest context. Aș putea spune că e partidul cu cele mai importante poziții și nu cred că PSD-ul are în acest moment disponibilitatea de a pune capăt acestei colaborări, chiar dacă eu am spus-o de la început și din păcate, evoluțiile îmi dau dreptate, un guvern și cu USR și cu PSD nu poate funcționa. N-a funcționat un guvern cu USR și PNL, dar unul cu USR și PSD chiar nu se poate. După cum vedeți”.

„Eu cred că guvernul va rămâne. Da, și cu USR, și cu Bolojan, și cu PSD, pentru că am impresia, vorba unor glume, că a început să le placă, să le convină. Domnul Bolojan își consolidează statutul de luptător, tenor principal în lupta împotriva PSD-ului, domnul Nicușor dovedind ceva șovăială în fața suporterilor săi anti-pesediști.

PSD-ul are un cap al răutăților, anume Bolojan, pe care îl poate indica și împotriva căruia luptă eroic, dar fiind în același guvern și cred că lucrurile acestea se pot prelungi, adică putem fi condamnați la reformă nu chiar pe viață, dar pe durată lungă. Reformă cu ghilimele”, a mai declarat Crin Antonescu, la Antena 3.

