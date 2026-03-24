Liderii PNL întruniți luni seară în ședință vreme de cinci ore au votat o rezoluție-mesaj pentru PSD: dacă creează o criză politică și actualul Guvern pică în Parlament, liberalii nu vor renegocia o alianță cu social-democrații. În ședință s-a mai discutat și despre relația cu USR.

„Nu vrem să validăm extremiștii”

În timpul ședinței Biroului Politic Național al PNL, mai mulți membri, printre care Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Marcel Vela, au cerut ca în rezoluție să se precizeze clar că liberalii nu vor negocia cu AUR în niciun moment pentru o majoritate parlamentară.

„Nu vrem să validăm extremiștii”, au spus o parte dintre cei prezenți la ședință.

Până la urmă, acest lucru deoarece Ilie Bolojan, liderul partidului, s-a opus, spun sursele

Cum văd PNL-iștii USR-ul

Liderii liberali au discutat și despre relația cu USR, concluzia fiind că USR-iștii trebuie să rămână la guvernare, dar să nu existe o prea mare apropiere de ei.

„Nu suntem nici cu PSD, nici cu USR”, concluzionează un membru al conducerii PNL discuția.

„La noi problema nu e de USR, vrem să rămână, dar să nu ne mutăm prea înspre USR”, explică discuțiile un alt membru, potrivit surselor HotNews.

Liderii din PNL spun că e clar că „Bolojan e cel mai bun scut al USR” și că cei din partidul condus de Fritz „se simt confortabil cu Bolojan”.

„Când un premier pierde funcția, pierde și partidul”

Doar Gigel Știrbu, Ionel Bogdan și Dragoș Ciobotaru au vorbit și despre eventualitatea ieșirii PNL de la guvernare. Nici varianta unui guvern minoritar nu a fost agreată, nici varianta ca PNL să rămână la guvernare în actuala coaliție, dar cu alt premier decât Bolojan.

„Când un premier pierde funcția, pierde și partidul. Dacă PSD forțează mâna și vor alt premier, eu nu văd o soluție. Oricât de deschis ar fi, cum crezi că un partid nu se va orienta către premier? De aici strategia de a maximiza pe Bolojan, să-l convingem inclusiv pe Nicușor Dan că tot el e soluția”, spun sursele din PNL.