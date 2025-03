Crin Antonescu l-a lăudat pe Klaus Iohannis: „Una dintre părţile bune ale mandatelor lui este că...” (VIDEO)

Crin Antonescu, coaliției PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat, joi, că una dintre părţile bune ale mandatelor lui Klaus Iohannis la Cotroceni este că nu au mai existat „aceste comenzi, să spun aşa, prezidenţiale pentru justiţie”.

„Una dintre părţile bune ale mandatelor lui Iohannis e că această interferenţă a factorului politic, aceste comenzi, să spun aşa, prezidenţiale pentru justiţie nu au mai existat. Asta cred eu”, a declarat Crin Antonescu, într-o conferință susținută la Ploiești.

Acesta a precizat apoi că aspectele ce țin de funcționarea sistemului de justiție trebuie discutate cu specialiștii, și public, deoarece „Justiţia nu este ceva ce se întâmplă într-un club închis, între magistraţi, politicieni şi oameni de afaceri”.

Crin Antonescu, despre reforma în Justiție

„Trebuie văzut în ce măsură cazuri pe care le-am văzut, practici pe care le-am văzut în toţi aceşti ani trebuie curmate, trebuie văzut în ce măsură independenţa Justiţiei poate fi garantată și trebuie despărţită justiţia de televiziune şi de presă, dar nu în sensul de a nu fi informaţi oamenii”, a mai declarat candidatul.

Antonescu: Președintele are prerogative prin care poate să ajute Justiţia să fie cu adevărat independentă

Acesta a explicat apoi că preşedintele are puterea de a ajuta Justiţia să fie cu adevărat independentă: „Preşedintele nu poate interfera în proces, anchetă, cercetare judiciară, dar are, după părerea mea, nişte prerogative şi de ordin moral, şi de ordin constituţional, prin care Justiţia să fie cu adevărat independentă, pentru că au existat foarte multe dubii şi eu însumi am avut şi am dubii în legătură cu multe lucruri care s-au întâmplat în acest domeniu”.