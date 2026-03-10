Cristela Georgescu reclamă presiuni! Soția lui Călin Georgescu a intervenit luni seară în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu, pe Realitatea Plus. În intervenția sa, aceasta a susținut că familia sa ar fi supusă unor presiuni constante și a vorbit despre sancțiuni financiare considerabile primite în ultima perioadă.

Potrivit acesteia, situația nu îl afectează doar pe soțul său, ci întreaga familie, despre care spune că resimte consecințele unor acțiuni pe care le consideră abuzive.

Cristela Georgescu reclamă presiuni! Cum descrie situația prin care trece familia sa

Cristela Georgescu afirmă că, în ultima perioadă, familia sa s-a confruntat cu ceea ce ea numește un climat permanent de presiune și controale administrative.

„Adevărul este că am primit foarte multe binecuvântări și foarte multă mângâiere în perioada aceasta. Comunitatea este vie, creștinii se ajută, se susțin între ei, colaborează. Așa cum spuneam, cred însă că e important ca oamenii să înțeleagă că nu vorbim doar despre un om care se află sub hărțuire constantă și persecuție instituțională și administrativă, ci și despre o familie care trăiește inevitabil efectele acestei acțiuni, care de altfel se ascunde sub masca democrației.

Dacă aș fi să mă gândesc mai mult, aș putea să spun că este vorba chiar de două familii de fapt, de familia noastră mică și de familia mare de aici. Este, de fapt, hărțuit, anulat, interzis, în continuare să fie supus unor presiuni care au depășit orice limite, în sensul că nu este lăsat să aibă o viață normală de tată. Sunt mai multe tipuri de proceduri. Cele legale sunt gestionate de avocații noștri. Eu însă mă ocup de la început de partea administrativă, de aceste amenzi cu controale și plângeri care continuă să apară la peste un an de la anularea alegerilor și care nu au nicio legătură cu alegerile sau cu legea cultelor”, a spus Cristela.

Ce amenzi spune că au fost aplicate

Aceasta a precizat că două sancțiuni importante au fost aplicate anul trecut, iar familia a decis să le conteste în instanță, deși au fost achitate inițial la recomandarea avocaților.

„Vreau să vă spun că, în acest moment, de exemplu, există două amenzi foarte mari care au fost date anul trecut. Procesele verbale au venit anul trecut. Pentru care noi am făcut contestație. Atenție, după ce le-am plătit la îndrumarea avocaților, noi nu mai putem spune că este o poprire, ca și cum nu plătești amenda. Nu, noi trebuie să fim foarte precauți, pentru că nu ne permitem să nu avem acces la contul propriu. Și aceste două amenzi arată absurditatea și dispoporția sancțiunilor. Una este de 10.000 de euro, una este de 40.000.”, a mai adăugat ea.

De ce a fost aplicată amenda legată de GDPR

Prima sancțiune, potrivit explicațiilor oferite de Cristela Georgescu, ar fi fost aplicată de , pentru o presupusă încălcare a regulilor privind protecția datelor.

„Amenzile au fost anul trecut, în primăvară și au fost amânate, pe una am primit-o în decembrie, de 10.000 de euro, este de la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru o presupusă nerespectare a GDPR.

Aceasta arată foarte clar climatul de hărțuire cu care ne confruntăm, prin faptul că nu avem parte de judecată, ci de sentință. Noi, în realitate, deci am fost sancționați pe baza unei aparențe, create artificial și demonstrată de avocatul nostru specializat în GDPR, pentru că este ca și cum aș fotografiat pe cineva ținând un pachet de țigări în mână, apoi aș spune că a fumat, fără să pot demonstra.

Nouă ni s-a reproșat că am colectat pe site-ul lui Călin, CălinGeorgescu.ro, date personale. Atenție, în perioada 12 decembrie – 6 aprilie, parcă, ceea ce este un nonsens, pentru că era oricum după anularea alegerilor„, a mai declarat Cristela Georgescu, potrivit .

Cristela Georgescu reclamă presiuni! Ce a mai dezvăluit soția lui Georgescu

„Noi, pe site, nu am colectat niciun fel de date personale, pentru că a fost un site de prezentare, nu site de înregistrare. Bun, ne-a reproșat că am colectat date personale folosind un quiz de marketing și prin acest formular de contact, deși pe el nu existau câmpuri obligatorii cu date personale. S-a completat. Nu am folosit un quiz de marketing, nu am colectat date personale.

Contestăm amenda, am cerut anularea sau diminuarea ei, dar în sentință, această amendă nu poate fi admisă măcar în recurs, pentru că ar fi vorba de fapte de o gravitate fără precedent și care constituie un pericol social.

Dumnealor ne-au acuzat, așa cum am spus, pe baza unei capturi de ecran făcute de cineva care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea. Ei ne-au spus că au primit de la o persoană o reclamație că noi am colectat date personale, ceea ce nu este adevărat”, a mai precizat ea.

Ce spune soția lui Georgescu despre amenda de 40.000 de euro

Cristela Georgescu a mai afirmat că o a doua sancțiune, mult mai mare, ar fi fost aplicată de Autoritatea Electorală Permanentă.

„Contestația noastră a fost respinsă fără ca instanța, atenție, să țină cont de notele scrise, de experimentele făcute de avocat, de neregulile din procesul verbal al autorității, de faptul că nu s-a respectat procedura prin care inițial se aplică un avertisment, iar amenda abia în situația în care nu ne conformăm îndrumărilor din procesul verbal.

Nu s-a ținut cont nici de experimentul făcut de avocat în instanță, în care a prezentat căt de ușor este se simulezi realitatea și se creează aparența unei încălcări GDPR, chair de pe siteurile autorităților. Autoritatea nu a arătat concret ce fapte am săvârșit. Chiar legea privind cookie-urile, atenție, nu se aplică persoanelor. Urmează să atacăm această sentință săptămâna aceasta.

A doua amendă este de la AEP, care este de 40.000 euro. Am fost amendată pentru că se susține că nu este adevărat că nu a cheltuit bani pentru o nouă campanie electorală.

Această concluzie a fost trasă pe baza unor adrese care au fost trimise la câțiva zeci de oameni, nu îi cunoaștem pe majoritatea dintre ei, voluntari care au fost întrebați așa: dacă au încasat donații, împrumuturi în numele lui Călin Georgescu, dacă au încasat bani de la terțe persoane, dacă au făcut cheltuieli în numele lui și dacă au produs și distribuit materiale de propagandă pentru el”, a conchis ea.