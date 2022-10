Cristian Buşoi (PNL): Mi se pare chiar comic faptul că Nicușor Dan îşi pune problema unui al doilea mandat

Cristian Bușoi, vicepreședinte al PNL, a declarat că i se pare comic faptul că Nicușor Dan se gândește la un al doilea mandat de primar general al Capitalei. Bușoi l-a acuzat pe Dan că și-a dezamăgit alegătorii, dar și pe liberalii care l-au ajutat să obțină actualul mandat. Acesta a mai reproșat faptul că proiectele urbanistice sunt blocate în București.

În consecință, Cristian Bușoi nu crede că PNL îl va mai susține pe Nicușor Dan să obțină încă patru ani la Primăria Generală.

Bușoi, despre candidatura lui Dan la PMB din 2024

„Cred că va fi extrem de puțin probabil ca, la următoarele alegeri, Nicușor Dan să mai aibă susținerea PNL”, a declarat Cristian Bușoi, pentru

El i-a reproșat apoi primarului că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le avea electoratul.

„Eu cred că va fi extrem de puțin probabil ca, la următoarele alegeri, Nicușor Dan să mai aibă susținerea Partidului Național Liberal și cred că acestă delimitare va trebui făcută mult mai repede. Mai cred că PNL ar trebui să își găsească mai repede una sau mai multe soluții, un lider care să înceapă deja să construiască o candidatură în numele PNL pentru alegerile din 2024, pentru că putem găsi soluții foarte bune în interiorul PNL și să încerce, pentru perioada următoare, să-l convingă, cu toate motivele și inclusiv cu voturile pe care le acordă în Consiliul General, pe actualul primar să își revizuiască urgent atitudinea, pentru că, în acest fel, Bucureștiul rămâne blocat”, a mai afirmat Cristian Bușoi.

Bușoi îi reproșează lui Dan blocajul în dezvoltarea urbanistică a Bucureștiului

Liderul liberal a denunțat apoi blocajul la capitolul dezvoltare de locuințe, birouri și investiții private, dar și la capitolul infrastructură rutieră.

„Din punctul meu de vedere – și o spun tare și apăsat, situația aceasta în care Bucureștiul rămâne blocat în perioada următoare, din punctul de vedere al dezvoltării sale urbanistice, nu este de acceptat și voi cere în interiorul PNL să nu mai susținem această abordare a actualului primarul general. Iar în ceea ce privește candidatura (a lui Nicușor Dan la Primăria Municipiului București – n.r.) evident, din punctul meu de vedere, ea nu poate fi luată în calcul. Mi se pare destul de comic să văd că actualul primar general ”, a insistat Cristian Bușoi, în interviul pentru Gândul.

Nicușor Dan: Noi n-am anulat dezvoltarea Bucureștiului

Amintim că primarul general declarase în trecut că a fost nevoie de suspendarea, respectiv anularea ale unor sectoare ale Capitalei deoarece acestea inclusiv pe spații verzi, într-un oraș care oricum e tot mai puțin verde și sufocat de construcții ridicate necorespunzător: „De ani de zile dezvoltarea urbană a Bucureștiului a fost victima unor dezvoltări speculative, am pierdut sute de hectare de spații verzi, am avut sute de exemple de blocuri între case. Din cauza asta am avut o densificare exagerată în București și o scădere a calității de locuire”.

„ , oraşul ăsta are un regulament, plan urbanistic general şi oricine poate să construiască în baza lui, aşa cum au construit toţi vecinii lui, dacă vrea să construiască mai mult, trebuie să-şi obţină un PUZ”, mai afirmase Nicușor Dan.