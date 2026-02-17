Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, a analizat evoluția îngrijorătoare a discuțiilor despre securitatea continentului, în contextul în care liderii europeni iau în calcul o apărare nucleară comună.

Acesta a subliniat că dezbaterea despre o „bombă nucleară europeană”, lansată de cancelarul german reprezintă o schimbare semnificativă față de deceniile trecute. Discuțiile de la Conferința de Securitate de la München indică faptul că marile puteri europene se pregătesc pentru un viitor tensionat.

Cristian Diaconescu consideră că o „bombă nucleară europeană” este un subiect complicat

Fostul ministru a explicat că Franța, care este singura putere nucleară din UE, deține aproximativ 300 de focoase, însă acestea au fost concepute strict pentru autoapărarea națională. Extinderea acestei „umbrele” către alte state, precum Germania, ar necesita o reconfigurare strategică. Mai mult, Cristian Diaconescu a atras atenția asupra faptului că Polonia susține ideea de a deține propriul arsenal. Acest lucru ar putea duce la o escaladare periculoasă din partea Rusiei, prin mutarea de focoase nucleare la frontierele estice ale Europei.

„Nu îmi închipuiam vreodată că o să ajungem să gândim în acești termeni. Marea Britanie, cea de-a doua deținătoare de arme nucleare din punct de vedere al tehnologiilor, este strâns legată tehnologic de suportul american. Statele Unite și Federația Rusă dețin cam 5.000 de capete nucleare. Evident, această problemă s-a discutat pe coridor, acolo, la o cafea, despre Consiliul de Securitate European, format cam din 12 state puternice, și discuțiile s-au oprit acolo. Pentru nimeni nu e clar, pornind de la astfel de teme, cât de departe se poate ajunge. Faptul că Germania, în acest moment, contemplă o astfel de dezvoltare, ne arată direcția în care marile puteri se îndreaptă.”, a declarat Mircea Diaconescu pentru

Care este poziția României față de noile strategii

În ceea ce privește implicarea țării noastre, Cristian Diaconescu a precizat că este nevoie ca România să fie implicată în dialogul la nivel înalt pentru a-și proteja interesele de securitate. O eventuală modificare a sferelor de influență, similară celei propuse de Vladimir Putin încă din 2007, ar pune statele aflate la granița cu Ucraina și Republica Moldova într-o situație vulnerabilă. Astfel, prioritatea României este de a preveni scenariile în care ar putea ajunge să aibă o frontieră directă cu Rusia.

„Se discută acum de arma nucleară de o manieră cum, repet, o lume întreagă nu a fost obișnuită până acum. Au fost lăsate deschise canale de discuție, pentru a avea posibilitatea ca noi să fim la masă, să fim în camera în care se discută despre aceste aspecte.” a adăugat fostul ministru

Cum s-a ajuns la discuții despre bombe nucleare la nivel internațional

Dezbaterea despre „bomba nucleară europeană” vine într-un moment în care Marea Britanie și Germania cer reînarmarea rapidă a continentului pentru a descuraja un posibil conflict cu Rusia. Muniția europeană este mult mai mică decât cele ale SUA sau Rusiei. Totuși, prezența acestor teme pe agenda oficială arată o schimbare majoră.