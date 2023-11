Cristian Ghinea, după declarația premierului: Evident că PNRR există și este pe site-ul MIPE / Problema este că avem semnate conracte de 16 miliarde euro și au reușit să cheltuiască mai puțin de un miliard (VIDEO)

Cristian Ghinea, fost ministru al fondurilor europene, a comentat , marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și spune că PNRR există și este publicat pe site-ul ministerului de resort „din secunda în care a fost aprobat de Comisia Europeană”.

Cristian Ghinea, pe B1 TV: Tot PNRR este pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

Întrebat cum își explică afirmația premierului, Cristian Ghinea a spus: „Nu-mi explic, adică de aseară, de când am văzut declarația asta în care premierul României părea complet buimac în fața ziariștilor, oscilez între a râde ca la «Stan și Bran» sau a mă supăra așa, uman (…). Este complet, complet ridicol. Dacă cineva crede că Uniunea Europeană ne dă 29 de miliarde de euro pe un document care nu există, nu știu, ne întoarcem la «Stan și Bran»”.

„Evident că PNRR există – mai mult chiar, și variantele intermediare, draft, au fost publicate pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene la acea vreme – și tot PNRR este, din secunda în care a fost aprobat de Comisia Europeană, pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene”, a continuat Cristian Ghinea.

„Mai mult chiar, eu personal am anunțat – și am făcut asta – un site special, monitorpnrr.ro, unde nu doar că există textul oficial, luat de pe site-ul MIPE, și sunt și explicații făcute de mine și de echipa cu care am negociat PNRR, despre cum este implementat. Din păcate, este implementat prost. Acesta trebuie să fie subiectul PNRR acum, nu ce a fost acum doi ani sau cum nu găsește domnul Ciolacu, n-a dat un search (o căutare, n.r.) pe internet, dacă chiar îl căuta”, a adăugat fostul ministru.

„Problema este că avem semnate contracte de 16 miliarde de euro și au reușit să cheltuiască mai puțin de un miliard. Problema este că nu mai au șanse să termine A7 până în 2026. Va trebui să ne căciulim la Bruxelles să ne mai amâne termenul de implementare. Problema este că nu acordă atenție aplicării PNRR, asta este buba reală”, a mai spus Cristian Ghinea.