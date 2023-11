Cristian Pîrvulescu: Lasconi a dovedit lipsă de maturitate politică. Drulă nu intenționa să candideze la prezidențiale, dar acum nu cred că mai are alternativă (VIDEO)

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, se menţine pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale, arată cel mai recent , realizat la comanda în perioada 23 octombrie – 2 noiembrie. Geoană e urmat de Marcel Ciolacu – măsurat drept candidat PSD-PNL, George Simion (AUR), Elena Lasconi (USR) şi Diana Şoşoacă (SOS România, ex-AUR).

De precizat că măsurătorile au fost făcute înainte ca PSD și PNL să decidă că în alegeri și înainte de în USR.

Sondajul mai arată că Elena Lasconi are aproape 10% din intenţiile de vot ale celor care declară că merg la vot, dublu faţă de președintele USR, Cătălin Drulă. Totuși, ea ar atrage doar o treime din voturile alegătorilor USR.

Rezultatele sondajului au fost analizate de politologul Cristian Pîrvulescu în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Pîrvulescu, despre sondajul INSCOP privind prezidențialele

„Asta era și înainte ierarhia – Geoană, Ciolacu, Simion, Șoșoacă etc. Era o ierarhie în primul rând a notorietății dacă vreți, pentru că dl Geoană beneficiază de această poziție pentru că e singurul care și-a anunțat candidatura și a început să facă campanie deja de mai bine de un an, din septembrie-octombrie, și beneficiază de notorietatea pe care o are ca fost președinte PSD, ca fost politician român, ca secretar general adjunct al NATO, dar și datorită campaniei.

Dl Ciolacu de când e premier a încercat să-și construiască o imagine: merge cu metroul, merge cu avionul la clasa economic, evident că e interesat de acest lucru, în eventualitatea în care ar candida. George Simion în egală ăsură.

Noutatea era doar Elena Lasconi. Și ea fusese măsurată în alte sondaje, numai că acum era promovată. Nu va mai fi promovată și nu cred că va mai intra în următoarele sondaje”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

Pîrvulescu: Lasconi a dovedit lipsă de maturitate politică / Drulă, nevoit să candideze la prezidențiale

În opinia sa, Lasconi nu va mai conta pe scena politică, pentru că problemele ei personale sunt mult mai presante: „Cred că dna Lasconi are mult prea importantă ca să-și mai permită să facă politică chiar și la nivel local. De altfel, prin modul în care s-a comportat și scandalul pe care l-a promovat, a dovedit o lipsă de maturitate politică”.

„USR va trebui să-și construiască propria candidatură. E adevărat că Lasconi era mai puternică decât Drulă, dar Drulă nu intenționa să candideze, doar era măsurat. Acum nu cred că mai are alternativă și va trebui să se profileze în egală măsură”, a continuat profesorul.

Pîrvulescu: Ciucă va reveni în sondajele privind candidații la prezidențiale

Totodată, Cristian Pîrvulescu a amintit că în sondajul tot al INSCOP, dar de luna trecută, pe locul pe care e acum Lasconi era Nicolae Ciucă, președintele PNL. De data aceasta, el nu a mai fost măsurat deoarece s-a pornit de la premisa că va exista o alianță electorală PSD-PNL și ambele partide vor avea un singur candidat.

Între timp, cele două partide au descis să candideze separat la alegerile de anul viitor, așa că Ciucă va reveni în sondaje, mai ales urmare a poziționării pe care a avut-o în scandalul limitării plăților cash. Amintim că liderul PNL a luat distanță de acuzațiile publice aduse Guvernului Ciolacu, susținând că el cu această măsură.