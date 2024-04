Cristian Pîrvulescu: Lupta politică în interiorul PNL poate afecta partidul în alegeri. Oricum, într-un fel sau altul, anul viitor Ciucă va părăsi formațiunea / Despărțirea de PSD la guvernare e dificilă acum (VIDEO)

Profesorul Cristian Pîrvulescu a declarat vineri, pentru B1 TV, că PNL are în alegeri, spre deosebire de AUR și USR, avantajul organizațiilor din teritoriu, dar acest avantaj poate fi anulat de luptele interne din partid. Politologul a mai afirmat că o eventuală de la guvernare poate fi, de asemenea, problematică pentru liberali.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Pîrvulescu: Avantajul PNL în alegeri poate fi anulat de luptele interne

„Vremea partidelor ideologice a trecut de mult, sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX. Partidele sunt mașinării care strâng voturi, mașinării electoraliste care lansează anumite mesaje la limita ideologiei. Dacă mi se explică care sunt partidele ideologice din România acum… dacă PSD e un partid socialist, dacă USR e liberal… E o mare diversitate de dezbateri ideologice în interiorul partidelor, dar, de fapt, există o temere extraordinară de a-și asuma identități ideologice, pentru că sunt ceea ce se numește catch-all party, partide care iau voturi de peste tot.

Avantajul PNL, pe care nu-l are USR sau AUR, e că are organizații și nu are organizații oarecare, are aproximativ 30% dintre aleșii locali, deși în sondaje e mult sub potențailul său electoral.

Acest avantaj poate fi distrus dacă se declanșează o luptă politică în interiorul PNL pentru o succesiune inutilă la dl Ciucă, inutilă pentru că lupta din 2021 și-a făcut simțite consecințele. Bătălia pentru preluarea controlului total al partidului de către Iohannis a făcut ca imaginea partidului să se deprecieze, iar scandalul de plagiat care a urmat imediat instalării dlui premier Ciucă nu a permis ca acesta să devină un vector (de imagine).

Bătălia pentru conducerea partidului ar fi acum o eroare. Într-un an electoral astfel de bătălii nu se dau. Oricum, într-un fel sau altul, anul viitor dl Ciucă va păsări partidul sau ca învingător, sau ca învins.

Pentru partid e important să devină convingător pentru electoratul său”, a explicat Pîrvulescu.

Pîrvulescu: Despărțirea de PSD la guvernare e dificilă

Acesta a susținut apoi că o parte electoratul PNL a fost preluat de AUR, dar nu definitiv.

„Despărțirea de PSD la guvernare e dificilă acum, pentru că e un context geopolitic complicat și într-un astfel de context geopolitic o despărțire care poate fi imputată PNL poate să conteze enorm de mult în alegeri.

PSD are un electorat mai stabil și peste 50% dintre primari.

Cred că și la alegerile europene se poate realiza o mobilizare a mașinăriei de partid, cu condiția ca aceasta să înțeleagă că viitorul său, inclsuiv cel legat de alegerile locale, depinde de rezultatele de la europarlamentare”, a mai declarat Cristian Pîrvulescu.