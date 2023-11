Cristian Seidler, despre viitoarea lege a pensiilor: De o fi bună, de o fi rea, cel mai repede se aplică peste un an / Introducerea datei nașterii în formula de calcul, absolut nenecesară (VIDEO)

Deputatul USR Cristian Seidler a vorbit despre proiectul de lege a pensiilor, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și susține că actul normativ propus de Guvern nu va intra în vigoare mai devreme de septembrie 2024.

Cristian Seidler, pe B1 TV, despre viitoarea lege a pensiilor

„Cel mai important lucru pe care l-am observat în acest proiect de lege, pe care îl citesc de câteva minute pentru că acum a fost dat, pe surse, evident, este că legea nouă intră în vigoare din septembrie-octombrie 2024, adică, chiar dacă va fi adoptată peste o lună, ceea ce înseamnă o procedură de foarte mare urgență, evident, cu foarte multe scăpări, că așa e când faci o lege atât de importantă pe repede înainte, gândiți-vă că în această lună trebuie să se întâmple adoptarea de către Guvern, adoptarea de către Senat, adoptarea de către Camera Deputaților, promulgarea și intrarea în vigoare. Asta înseamnă că va fi timp de fapt foarte scurt pentru dezbateri”, a spus deputatul USR.

„Într-adevăr, introducerea datei nașterii, mă rog, lună și an, este din punctul meu de vedere absolut nenecesară. Se putea face și fără asta o lege, dar, stați așa, să citim cele 100 de pagini să vedem ce alte șopârle or fi pe acolo. Ce vreau să le spun pensionarilor este că această lege, de o fi bună, de o fi rea, cel mai repede, dar cel mai repede se aplică peste un an, de acum peste un an”, a adăugat Cristian Seidler.