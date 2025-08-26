Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a lansat marți seară critici dure la adresa magistraților în contextul în care coaliția de guvernare discută despre reforma pensiilor speciale.

Ce spune Cristian Tudor Popescu despre pensiile speciale

Care este pactul între magistrați și oamenii politici

Într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, Cristian Tudor Popescu a comentat intervenția președintelui la ședința coaliției de guvernare, precizând că este bine că președintele se implică în procesul decizional.

“Este bine că domnul președinte Dan la Guvern și că a intervenit, a intrat acolo într-un proces de discuție, de mediere cu cine a crezut dânsul de cuviință, pentru că până acum domnul Nicușor Dan stătea deoparte”.

Pe de altă parte, gazetarul a criticat faptul că Nicușor Dan consideră că diminuarea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare sunt măsuri mult prea abrupte, așa cum a reieșit din informațiile prezentate pe surse în spațiul public.

Despre faptul că președintele Nicușor Dan ar fi venit marți la Guvern să spună că e prea abrupt să fie diminuate acum pensiile uriașe ale magistraților, Cristian Tudor Popescu a precizat:

Nu e bine, e chiar grav, pentru că oricare cetățean se poate gândi auzind o asemenea argumentație: dar atunci când Guvernul a luat măsurile din pachetul 1 fiscal, când a venit cu toate aceste de noi impuneri, creșteri de taxe, care totul duce la creșterea prețurilor, practic au fost loviți toți cetățenii dur la buzunar după acest pachet 1 de măsuri, aici nu s-a mai luat în considerare că e prea abrupt? Că e prea abrupt să dai pe un coș de alimente obișnuit, zilnic, cu 20-25% mai mult? Nu e prea abrupt? Nu e! În timp ce la domnii magistrați care au pensii de 11.000 de lei pe lună și salarii de tot în jur de 10.000 de lei pe lună e abrupt, le cauzează. Dacă asta e argumentația domnului Nicușor Dan nu este în regulă deloc”.

Cristian Tudor Popescu a avertizat că dacă Guvernul condus de Ilie Bolojan face pași înapoi în privința reformării pensiilor magistraților, și alte măsuri riscă să fie blocate:

“Dacă domnul Nicușor Dan înearcă să emasculeze practic reforma, tăierile acestea, dacă încearcă să o amortizeze în felul ăsta, face foarte rău. Dacă Guvernul dă înapoi în fața magistraților care acum sunt în grevă…domnul Nicușor Dan a venit astăzi acolo tocmai când magistrații au anunțat, 16 Curți de Apel, CSM-ul, au anunțat, toată lumea: suntem în grevă până când se retrage acest pachet de măsuri pentru banii noștri, ai magistraților, dacă domnul Nicușor Dan a venit chiar în această zi și încearcă să convingă Guvernul să schimbe practic ceea ce se discutase până acum, eu nu văd cum se vor putea face alte reduceri, alte tăieri, să fie înlăturate alte privilegii în aparatul bugetar, în administrația de stat. Dacă se cedează în fața magistraților, gândiți-vă puțin, cum mai procedezi cu profesorii, care au ieșit în stradă, și profesorii nu au salariile magistraților, ce faci cu ei în momentul în care voiai să îndrepți ceea ce privește banii magistraților, ce faci cu profesorii?”.

Care este pactul între magistrați și oamenii politici

Totodată, Crsitian Tudor Popescu a criticat faptul că nu a existat un singur magistrat care să iasă în spațiul public și să spună că îi este rușine de privilegiile pe care le primesc magistrații:

“Nu am auzit un singur magistrat, de când se frământă problema asta cu banii lor, care să iasă și să zică: mie îmi e rușine! Mi-e rușine ca magistrat faptul că breasla din care fac parte se bate cu ghearele și cu dinții pentru niște salarii uriașe și pentru niște pensii uriașe, se bate să mențină o strâmbătate, o nedreptate. Justiția se bate să mențină o strâmbătate, justiția care este cel puțin teoretic împărțitoare de dreptate în țara asta. Dacă nu a ieșit niciunul dintre ei, atunci da, magistrații sunt cei care, ce fac în clipa de față? Amintesc puterii politice că au o înțelegere, o cârdășie cu ea, veche, din 1989. Și înainte de ’89, dar oarecum actualizată atunci, în ’89. Simbolul acestui târg între magistrați și puterile politice de după 1989 a fost procesul, mascarada grotescă de la Târgoviște. Eu nu zic că Ceaușeștii nu și-au meritat soarta, dar ar fi fost mai bine dacă erau executați, pur și simplu, împușcați la zid, decât să se însceneze acea mascaradă sinistră care a discreditat grav ideea de justiție în general”.

Cristian Tudor Popescu a precizat că după 1989 toate puterile politice au avut această înțelegere de protecție a Justiției.

“Puteți să îmi spuneți și mie câte cazuri de sentințe scandaloase date de judecători de-a lungul anilor, de ne uitam toți cu ochii ieșiți din cap la ele, câte dosare făcute de procurori, fie cu intenție, fie fără, fabricate, dosare contrafăcute, făcute în mod deliberat prost să nu treacă în instanță, câte astfel de cazuri am avut și câți magistrați au fost cercetați, judecați și condamnați pentru corupție, pentru abuz în exercitarea actului de justiție? Nu știu dacă puteți să numărați pe degetele unei mâini câți au fost pedepsiți. A funcționat înțelegerea sta, în care intră și banii mulți pe care i-a luat magistrați, toți, pentru că niciunul nu se ridică să spună că le e rușine. Au luat acești bani ca să judece atunci când a fost nevoie în favoarea puterii. Asta este înțelegerea!”.