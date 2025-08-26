B1 Inregistrari!
UPDATE // Președintele Nicușor Dan va participa la ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)

George Lupu
26 aug. 2025, 17:27
UPDATE // Președintele Nicușor Dan va participa la ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri (VIDEO)
Nicusor Dan Sursa foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan va participa marți seară la ședința coaliției de guvernare pentru discuții despre Pachetul 2 de măsuri, transmite B1 TV.

Update 17:33  Președintele Nicușor Dan a ajuns la Guvern, unde are loc ședința coaliției de guvernare.

Cuprins

  • De ce participă Nicușor Dan la ședința coaliției
  • Proteste masive în rândul magistraților
  • Ce a spus Nicușor Dan despre pensiile magistraților

De ce participă Nicușor Dan la ședința coaliției

Liderii coaliției se reunesc marți, după ce luni nu au ajuns la un consens cu privire la toate măsurile care se regăsesc în pachetul 2 al austerității.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în repetate rânduri că vrea să adopte pachetul 2 de măsuri prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului.

În pachetul doi se află și măsurile ce vizează reforma pensiilor magistraților, care au provocat proteste ample în rândul procurorilor și judecătorilor.

Judecătorii și procurorii se pregătesc de un boicot de proporții, supărați că Guvernul vrea să reformeze pensiile magistraților.

Proteste masive în rândul magistraților

Adunarea Generală a judecătorilor de la Curtea de Apel București a decis să suspende ședințele de judecată, cu mici excepții, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și-au întrerupt activitatea pe durată nedeterminată.

Și la Curtea de Apel Iași a fost suspendată activitatea. Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat pentru B1 TV că Ministerul n-a fost informat oficial.

„Vom încerca să aflăm detalii, să facem dialogul instituțional normal într-un stat de drept și să vedem dacă e o formă de protest generalizată la nivel național și care e măsura și conținutul acestuia”, a mai afirmat ministrul în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce a spus Nicușor Dan despr epensiile magistraților

Președintele Nicușor Dan a declarat în luna iulie că e total aberant ca în legea actuală pensia pe care o ia magistratul să fie cât salariul, pentru că asta încurajează oamenii să iasă din sistem.

“Am pierdut calitatea actului de justiție prin acest lucru. Tocmai de aceea, mulțumesc și să-mi arăt respectul față de magistrații care rămân în sistem, deși sunt încurajați să iasă.

Am avut mai multe cereri de pensionare de analizat – 76. Doi magistrați au retras cererea. În două dintre cereri magistrații spun că nu s-ar pensiona dacă ar fi siguri că va fi stabilitate. Vreau să vorbesc cu ei la telefon pentru a-i convinge să rămână”, a spus Nicușor Dan.

