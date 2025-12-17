B1 Inregistrari!
Ana Maria
17 dec. 2025, 14:52
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ar trebui ca Lia Savonea să demisioneze din fruntea ÎCCJ?
  2. De ce evită premierul declarațiile cu impact politic
  3. Cât de autonom este sistemul de Justiție din România
  4. Sistemul de Justiție, în mijlocul unui scandal. Ce urmează după protestele din Piața Victoriei

Pe fondul tensiunilor tot mai accentuate din sistemul de Justiție și al protestelor zilnice din Piața Victoriei, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, dacă președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, ar trebui să își dea demisia. Răspunsul șefului Executivului a fost unul prudent, evitând o poziționare fermă înainte de finalizarea unei analize aflate în desfășurare.

Ar trebui ca Lia Savonea să demisioneze din fruntea ÎCCJ?

Ilie Bolojan a explicat că o eventuală concluzie nu poate fi trasă fără date clare și fără rezultatele grupului de lucru constituit special pentru analizarea problemelor apărute în ultima perioadă în sistemul judiciar.

„Ca să pot face afirmații ferme despre responsabilii altor sisteme trebuie să am datele exacte din sistemul respectiv și foarte cinstit: după ce vedem care sunt concluziile acestui grup de lucru o să vă pot răspunde și la astfel de întrebări”, a decalarat Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi Fm

De ce evită premierul declarațiile cu impact politic

Șeful Guvernului a subliniat că nu își dorește să facă afirmații doar pentru a câștiga capital de imagine, preferând să se pronunțe strict pe domeniile pe care le cunoaște și care țin direct de atribuțiile sale.

„Aș putea să răspund ca să sune bine, ca să mă poziționez într-o zonă sau alta, dar în acești ani am căpătat o experiență și încerc să mă pronunț pe zone unde stăpânesc lucrurile și încerc să mă ocup cât mai bine de zona pe care o am în responsabilitate”, a arătat șeful Executivului.

Cât de autonom este sistemul de Justiție din România

Ilie Bolojan a explicat că răspunderea în sistemul judiciar este, în mare parte, una internă, iar pârghiile de intervenție ale ministrului Justiției sunt limitate, în comparație cu alte state europene. Potrivit premierului, România are unul dintre cele mai autonome sisteme judiciare din Europa.

„E clar astăzi: răspunderea în sistemul de justiție este în interiorul sistemului de justiție aproape în totalitate. Ministrul Justiției nu are pârghii foarte multe de intervenție și cred comparativ cu alte țări, una dintre cele mai puține pârghii de intervenții din Europa o are ministrul Justiției din România și este unul dintre cele mai în interior autoguvernate sisteme de justiție din Europa”, a explicat premierul.

Premierul a arătat că orice funcție de conducere implică automat și o responsabilitate proporțională cu influența exercitată.

„Doamna Savonea și orice responsabil din justiție, la fel cum cei care suntem în administrație avem o răspundere pentru ceea ce se întâmplă în zona noastră, are o răspundere direct proporțională cu funcția ei, cu influența ei, cu vechimea pe funcție pentru ce s-a întâmplat în zona dânsei de competență”, a spus Bolojan.

Sistemul de Justiție, în mijlocul unui scandal. Ce urmează după protestele din Piața Victoriei

Întrebat și despre scrisoarea de susținere semnată de sute de magistrați, premierul a recunoscut gravitatea situației și a explicat că tocmai aceste semnale au dus la formarea grupului de lucru.

„Aspectele care au fost ridicate în aceste zile pun orice om serios pe gânduri și de aceea am format acest grup de lucru ca să vedem care sunt cu exactitate aceste probleme”, a răspuns șefului Guvernului, care a adăugat că a fost trimisă o invitație și președintelui pentru a desemna o persoană în acest grup.

