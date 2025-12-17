B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan prezice destrămarea coaliției de guvernare: „E o chestiune de timp. Va fi greu să mai funcționeze.” (VIDEO)

Adrian A
17 dec. 2025, 14:31
Ilie Bolojan prezice destrămarea coaliției de guvernare: E o chestiune de timp. Va fi greu să mai funcționeze. (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune premierul despre disputele din coaliție
  2. Pași mari spre destrămarea coaliției de guvernare

Premierul Ilie Bolojan nu mai este deloc optimist în privința funcționării coaliției de guvernare. Șeful Executivului spune că e o chestiune de timp până când lucrurile se vor agrava până la punctul că înțelegerea să se rupă.

Ce spune premierul despre disputele din coaliție

„Din aceste dispute din Coaliție nu câstigă niciun partid. Când ești pe o funcție de genul ăsta e important sa faci și mai puțin să declari. Sigur, trebuie să faci și declarații dar presupune sa creeze relații umane de natură a funcționa lucrurile. Nu ajută nici ca randamente – și am încercat în aceasta perioada – vă rog să vă gândiți câte critici primesc eu.

Avem două posibilități. Să resetam lucrurile în Coaliție se le reașezăm să vedem ce a mers bine prost și sa mergem mai departe – ipoteza o consider fezabilă dacă suntem responsabili. A doua, să continuăm așa. Azi o moțiune împotriva unui ministru mâine altă moțiune. Poimâine un partid un ministru celuilalt partid în Parlament.

Apar invective si degradarea lucrurilor va continua. Lucrurile vor degenera, devine o problemă de timp, va fi greu că această coaliție să mai funcționeze. Nu e bine pentru România nici pentru partide. Dar nu depinde doar de mine. Am făcut tot posibil, din punct de vedere uman, să evit conflictele. Am preluat critici uneori nemeritate.

Acțiuni vedeam aproape zilnic. Dar când ești într-o astfel de Coalitie cu 4 partide, uneori chiar dacă ești criticat, trebuie să ai grijă care e nivelul criticii, altfel rostogolești un bulgare de zăpadă.”, a declarat premierul pentru Digi FM.

Pași mari spre destrămarea coaliției de guvernare

Ilie Bolojan nu a ezitat să critice votul PSD împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu. Un pas mare spre ruperea coaliției de guvernare.

„Ce s-a întâmplat ieri sau alaltăieri la Senat n-a fost un lucru bun pentru că a fost încălcare a protocolului Coaliției. Pe de altă parte, atunci când s-a dus la microfon doamna ministru și a dat replici la PSD, cei care aplaudau erau cei din opoziție.

Uman e greu sa faci echipe puternice mâine dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei, coboară critica la un nivel care nu e de natură de a crea încredere.”, a afirmat Ilie Bolojan. 

