S-a căsătorit sau nu Ilie Bolojan în mare secret? Premierul României a lămurit, miercuri, informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora s-ar fi căsătorit în secret cu partenera sa de viață, Ioana Fâșie. Subiectul a fost abordat în cadrul unui interviu acordat postului Digi FM, după ce mai multe publicații au speculat că liderul Executivului ar fi făcut o nuntă discretă.

S-a căsătorit sau nu Ilie Bolojan în secret?

Zvonurile au apărut după ce purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, s-a referit la Ioana Fâșie drept „soția premierului”, formulare care a alimentat speculațiile. Discuția a pornit de la mesajul unui ascultător: „Aşteptam să se însoare Nicuşor Dan şi s-a însurat Ilie ”.

Premierul a respins categoric aceste informații și a subliniat că nu a avut loc nicio nuntă.

„Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informaţie care îi interesează pe cetăţeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a declarat prim-ministrul României, potrivit sursei citate.

De ce se cunosc atât de puține detalii despre viața privată a premierului

Ilie Bolojan și Ioana Fâșie formează un cuplu de mai mulți ani, însă, șeful Guvernului a ales să își țină viața personală departe de atenția publică. Tocmai această discreție a dus, în timp, la apariția unor informații neverificate.

La începutul lunii, partenera de viață a premierului l-a însoțit pe acesta într-o vizită oficială în Austria. Deși nu a fost prezentă la întâlnirile oficiale, Ioana Fâșie a participat la recepția organizată de Ambasada României la Viena pentru comunitatea de români.

Cine este Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan

Ioana Fâșie este asistent medical principal cu studii superioare și lucrează în cadrul serviciului de anatomie patologică al Spitalului Județean de Urgență Oradea, potrivit . În urmă cu aproape trei luni, cei doi au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment oficial, participând la priveghiul Cardinalului Mureșan, la Blaj.

În cadrul aceleiași emisiuni, premierul a vorbit și despre modul în care face față presiunilor zilnice din funcția de prim-ministru. Întrebat de jurnalistul Florin Negruțiu dacă înjură atunci când se enervează, Ilie Bolojan a explicat că încearcă să se controleze.

„Nu prea, încerc să nu înjur. Aici ai motive în fiecare zi să te enervezi, pentru că, în afară de problemele mari pe care le ai apar în permanenţă, lucruri, uneori, absurde, blocaje, situaţii la care nu te aşteptţi, gândiţi-vă la ce s-a întâmplat la Paltinu, când, prin nişte decizii administrative, ai creat nişte perturbaţii enorme pentru mii de oameni care locuiesc in aval de zona respectivă (…). Mă controlez, îmi văd de treabă”, a mai declarat premierul RomânieI.