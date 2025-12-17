B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Bolojan, despre conflictul PSD – USR (Buzoianu): „E greu sa faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei”

Bolojan, despre conflictul PSD – USR (Buzoianu): „E greu sa faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei”

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 14:23
Bolojan, despre conflictul PSD - USR (Buzoianu): „E greu sa faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei”
Premierul Ilie Bolojan, exasperat de conflictele din coaliție. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Bolojan, reacție la votul PSD contra lui Buzoianu
  2. Bolojan: Certurile din coaliție nu-s bune pentru țară

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că protocolul de funcționare a coaliției de guvernare a fost încălcat atunci când senatorii PSD au votat moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului. Pe de altă parte, el a reproșat și ministrei că a dat replici PSD-ului. „Uman e greu sa faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei”, s-a plâns șeful Guvernului.

Bolojan, reacție la votul PSD contra lui Buzoianu

„N-a fost bine pentru că a fost o încălcare a protocolului coaliției. Pe de altă parte, când s-a dus la microfon dna ministru și a dat replici la PSD, cei care aplaudau erau cei din Opoziție. Uman e greu sa faci echipe puternice mâine dacă azi oamenii se porcăiesc între ei, coboară critica la un nivel care nu e de natură să creeze încredere.

Din aceste dispute din coaliție nu câștigă niciun partid. Când ești pe o funcție ăsta e important sa faci și mai puțin să declari”, a declarat Ilie Bolojan, la DigiFM.

Premierul a mai afirmat că dacă vor continua în acest ritm, „lucrurile vor degenera, devine o problemă de timp, și va fi greu că această coaliție să mai funcționeze”.

Bolojan: Certurile din coaliție nu-s bune pentru țară

„Nu e bine nici pentru România, nici pentru partide. Dar nu depinde doar de mine. Am făcut tot posibilul, uman vorbind, să evit conflictele. Am preluat critici uneori nemeritate, acțiuni vedeam aproape zilnic. Când ești într-o coaliție cu patru partide, uneori chiar dacă ești criticat, trebuie să ai grijă care e nivelul criticii, altfel rostogolești un bulgare de zăpadă”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.

