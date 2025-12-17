B1 Inregistrari!
Adrian A
17 dec. 2025, 15:29
Sorin Grindeanu continuă războiul în Coaliție. Aș face asta în fiecare zi (VIDEO)
Cuprins
  1. Grindeanu continuă războiul în coaliție
  2. Declarații războinice înaintea ședinței coaliției

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu vrea să facă niciun pas înapoi pentru a liniști lucrurile în Coaliție. Șeful social-democraților spune că nu are nicio remușcare după ce oamenii lui au votat împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Grindeanu continuă războiul în coaliție

Sorin Grindeanu nu dă semne că ar vrea liniște în coaliție. La doar câteva zeci de minute după ce Ilie Bolojan a îndemnat la responsabilitate și la o reconciliere între USR și PSD, șeful social-democraților a atacat din nou.

„Noi am mers argumentat în ceea ce înseamnă votul nostru legat de Diana Buzoianu și am spus de ce. Pentru că peste o sută de mii de oameni sunt în continuare fără apă în acest moment, în secolul XXI, pe niște greșeli de management și noi am amendat managementul catastrofal al doamnei ministru. Transparent, deschis, asumat.

Și dacă ar fi săptămâna viitoare în același mod am vota. Și dacă ar fi în fiecare zi moțiune despre doamna Buzoianu, în același mod am vota. E mai importantă viața oamenilor decât protocolul acesta care spune anumite lucruri.”, a afirmat Grindeanu.

Ba chiar dă de înțeles că și-ar dori ca USR să plece din coaliție.

„Mi-e greu să fac o evaluare. Când am votat intrarea în această coaliției, am intrat după o lună și ceva de consultări interne. Vedem cum se așează acest buget, cum arată lucrurile în ordonanța „Trenuleț.”, spune liderul PSD.

Doar că, dacă Diana Buzoianu este responsabilă pentru problemele de la Mediu, nu același lucru îl spune Grindeanu și despre Radu Marinescu în privința problemelor din Justiție.

„În ceea ce privește moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu ministrul nu este responsabil pentru problemele din justiție.”, spune liderul PSD.

Declarații războinice înaintea ședinței coaliției

Grindeanu a fpcut aceste declarații chiar cu câteva minute înaintea unei ședințe a coaliției în care se va pune pe masă inclusiv votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. PNL, USR și UDMR acuză la unison că social-democrații au nesocotit regulile stabilite la formarea coaliției.

„Ce s-a întâmplat ieri sau alaltăieri la Senat n-a fost un lucru bun pentru că a fost încălcare a protocolului Coaliției. Pe de altă parte, atunci când s-a dus la microfon doamna ministru și a dat replici la PSD, cei care aplaudau erau cei din opoziție.

Uman e greu sa faci echipe puternice mâine dacă astăzi oamenii se porcăiesc între ei, coboară critica la un nivel care nu e de natură de a crea încredere.”, a afirmat și premierul Ilie Bolojan chiar înainte de declarațiile războinice ale lui Sorin Grindeanu.

