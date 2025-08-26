Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți un plan de reducere a personalului în administrația publică, care vizează în total aproximativ 40.000 de posturi.

Cuprins

Ce a spus Cseke Attila despre planul de reducere a personalului în administrație

Cum se va aplica planul de reducere a personalului

Potrivit ministrului Dezvoltării, măsurile includ o reducere cu 57% a numărului de consilieri din cabinetele aleșilor locali și demnitarilor naționali, de la circa 10.700 la aproape 6.000 de posturi.

De asemenea, este luată în calcul o reducere de aproximativ 20-25% în organigramele autorităților locale, ceea ce înseamnă aproximativ 30.000 de posturi. Guvernul Bolojan vrea și o diminuare suplimentară de 4.000 de posturi la Poliția Locală.

Ministrul a precizat că reducerea personalului din administrația locală nu va fi aplicată uniform: acolo unde există posturi vacante, vor fi eliminate în primul rând acestea, iar în primăriile cu organigrame complete va fi necesară o reorganizare, care va duce și la concedieri.

„Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil. Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale).

Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient – cu mai multe posturi vacante – se vor putea desființa doar posturile vacante.

Așadar, vom avea multe primării din care se vor elimina exclusiv posturile neocupate. În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece.

Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni îşi vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus ministrul Dezvoltării la .