Cristian Tudor Popescu a declarat că după toate scandalurile din domeniul Apărării din România, „imaginea României acum, din punct de vedere al securității și al cooperării pentru securitate cu Europa, e printre cele mai proaste”. Gazetarul e sceptic că programul SAFE va mai fi implementat în țara noastră așa cum a fost stabilit. De asemenea, în contextul în care fostul premier PSD Marcel Ciolacu a declarat că e gata să voteze o moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan, Cristian Tudor Popescu a afirmat că României exact asta i-ar mai lipsi – să cadă Guvernul.

„Nu știu în ce măsură se va mai desfășura potrivit planului pentru România în aceste condiții. În condițiile scandalului acela enorm cu banii SAFE, cu armele din Kazahstan, în care escrocul respectiv acum zburdă liber sub control judiciar, în condițiile scandalului ăstuia cu ministrul Apărării, eu nu știu dacă vor mai accepta europenii să arunce aceste miliarde aici, în România, unde ele pot să fie sifonate foarte ușor, după cum arată situația.

Cred că imaginea României acum, din punct de vedere al securității și al cooperării pentru securitate cu Europa, e printre cele mai proaste”, a afirmat gazetarul.

Acesta a precizat că, date fiind aceste scandaluri mai ales în zona de Apărare, evident că e „bucurie mare” în Rusia.

„Știți ce? Îmi vine să spun ceva greu de calificat… Sper ca Putin să nu ia România în vizor, considerând-o prea nesemnificativă”, a continuat CTP.

Amintim că SAFE e un program european care oferă statelor membre UE împrumuturi avantajoase pentru a investi în apărare și industria de apărare. România a obținut o alocare de 16,68 miliarde de euro prin SAFE.

Ce a spus CTP despre o eventuală moțiune de cenzură

„Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana pe colivă la . Asta ne mai lipsește în relația cu Europa, exact asta, să cadă Guvernul acum”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul fusese întrebat pe acest subiect în contextul în care fostul premier PSD Marcel Ciolacu a declarat, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, faptul că „eu votez moțiune împotriva Guvernului Bolojan. (…) Dacă următorul pachet, cel cu reformă în administrație centrală și locală, nu vine și cu măsuri de relansare a economiei, eu votez moțiunea”.