CTP îl votează pe Nicușor Dan, în turul doi: „Îi rog pe votanții lui Crin Antonescu să voteze Nicușor Dan”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu îl va vota pe Nicușor Dan, în turul al doilea al , în 18 mai. Totodată, el a făcut un îndemn către cei care l-au votat pe Crin Antonescu, în primul tur, pe 4 mai.

îi îndeamnă pe votanții lui să dea dovadă de consecvență și să nu-și schimbe orientarea pro-europeană din primul tur al scrutinului prezidențial. În acest context, el a făcut referire și la o parte dintre susținătorii lui , pe care îi vede asemenea adepților lui Călin Georgescu. Despre aceștia gazetarul spune că vehiculează minciuni, precum cea conform căreia „CTP refuză să spună că votează pentru Nicușor Dan”.

„Încă de când am scris că îl voi vota pe Crin Antonescu în turul 1, am precizat că, dacă se va califica N. Dan în turul 2, îl voi vota pe el. Am repetat asta până la a afirma, în emisiunea Europa FM „România alege” de miercurea trecută, cu dl Cătălin Striblea și ascultătorii, că «fiind votant Antonescu, îl voi vota acum pe Nicușor Dan și îi rog, dacă e nevoie în genunchi, pe toți cei care au votat Crin Antonescu, să-l voteze pe Nicușor Dan».

Orice rezerve exprimate de subsemnatul în legătură cu candidatul N. Dan sunt irelevante în situația de față. Nici cu gândul nu pot gândi cum voi trăi într-o Românie cu G. Simion la Cotroceni. Între G. Simion și Nicușor Dan e o prăpastie în care poate să cadă România”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu într-o postare pe Facebook.

CTP insistă în favoarea lui Nicușor Dan

Gazetarul insistă, în mesajul postat, ca Nicușor Dan să fie votat și îi îndeamnă pe cei care au ales Crin Antonescu în primul tur să-și mențină opțiunea pro-europeană. De asemenea, Cristian Tudor Popescu face apel la cei care nu au ieșit la vot, dar care își doresc să trăiască într-o „țară omenească”, să iasă la vot și să opteze pentru Nicușor Dan.

„Votez Nicușor Dan și îi rog pe cei care au votat Crin Antonescu să fie consecvenți cu opțiunea lor proeuropeană și să voteze Nicușor Dan. Iar cei care nu au votat până acum și vor totuși să trăiască într-o țară omenească – să iasă și să voteze Nicușor Dan”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

El a spus că va continua să repete acest îndemn până la finalul campaniei electorale pentru turul al doilea, înaintea votului din 18 mai.

„O să mai spun asta până vinerea viitoare, căci martorii cășunați ai lui Nicușor nu se vor opri din mințit”, a încheiat Cristian Tudor Popescu.