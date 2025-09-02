Coaliția de guvernare trece prin cel mai tensionat moment de la constituire, după ce premierul Ilie Bolojan și-a pus mandatul pe masă, potrivit surselor politice.

De ce au apărut disensiuni în coaliția de guvernare

Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă nu va fi acceptată reforma administrației locale în forma cerută de el, care presupune concedieri reale, nu doar reducerea de posturi vacante.

Bolojan atenția încă de vineri că o tăiere de 25%, așa cum fusese agreat în Coaliția de guvernare, nu ar trimite niciun bugetar acasă.

La ultima ședință, le-a transmis liderilor că de această dată este hotărât să plece dacă nu există o asumare clară a reformei, scrie .

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a intervenit pentru a calma spiritele și i-a chemat pe liderii Coaliției la Cotroceni, încercând să medieze conflictul.

Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni

Potrivit unor surse, Nicușor Dan a discutat cu aceștia încă de duminică, în timpul unei deplasări cu elicopterul, cerându-le să participe la întâlnirea de luni.

Este cel mai grav blocaj apărut între premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, fiind descris de surse ca un „punct de cotitură” pentru Coaliție. Bolojan a transmis chiar în interiorul PNL că ar putea demisiona, lăsând partidului sarcina de a desemna un alt premier.