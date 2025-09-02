B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni

Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni

George Lupu
02 sept. 2025, 15:14
Surse: Nicușor Dan i-a sunat pe lideri din elicopter și i-a chemat la Cotroceni
Nicusor Dan

Coaliția de guvernare trece prin cel mai tensionat moment de la constituire, după ce premierul Ilie Bolojan și-a pus mandatul pe masă, potrivit surselor politice.

Cuprins

  • De ce au apărut disensiuni în coaliția de guvernare
  • Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni

De ce au apărut disensiuni în coaliția de guvernare

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă nu va fi acceptată reforma administrației locale în forma cerută de el, care presupune concedieri reale, nu doar reducerea de posturi vacante.

Bolojan a atras atenția încă de vineri că o tăiere de 25%, așa cum fusese agreat în Coaliția de guvernare, nu ar trimite niciun bugetar acasă.

La ultima ședință, le-a transmis liderilor că de această dată este hotărât să plece dacă nu există o asumare clară a reformei, scrie Antena3.ro.

În acest context, președintele României, Nicușor Dan, a intervenit pentru a calma spiritele și i-a chemat pe liderii Coaliției la Cotroceni, încercând să medieze conflictul.

Culisele consultărilor de la Palatul Cotroceni

Potrivit unor surse, Nicușor Dan a discutat cu aceștia încă de duminică, în timpul unei deplasări cu elicopterul, cerându-le să participe la întâlnirea de luni.

Este cel mai grav blocaj apărut între premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, fiind descris de surse ca un „punct de cotitură” pentru Coaliție. Bolojan a transmis chiar în interiorul PNL că ar putea demisiona, lăsând partidului sarcina de a desemna un alt premier.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
Politică
Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Politică
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Politică
Victor Negrescu (PSD), despre tensiunile din coaliție: „Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile”
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Politică
Cristian Tudor Popescu: „Bolojan refuză un fake ceaușist”
Ilie Bolojan, acuzat că are probleme de comunicare. Ionuț Pucheanu: „Deciziile nu se iau în coaliție, ci doar se comunică în coaliție, ceea ce este o mare diferență” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, acuzat că are probleme de comunicare. Ionuț Pucheanu: „Deciziile nu se iau în coaliție, ci doar se comunică în coaliție, ceea ce este o mare diferență” (VIDEO)
Datele privind disponibilizările din administrația locală, pentru fiecare județ, dorite de premierul Ilie Bolojan: Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri
Politică
Datele privind disponibilizările din administrația locală, pentru fiecare județ, dorite de premierul Ilie Bolojan: Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri
Ilie Bolojan, despre stabilitatea coaliției: „Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează”
Politică
Ilie Bolojan, despre stabilitatea coaliției: „Dacă vor fi depuse moţiuni de cenzură, se va vedea cum funcţionează”
Ciprian Ciucu: „La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va avea conștiința lucrului făcut corect”
Politică
Ciprian Ciucu: „La sfârșitul zilei, Ilie Bolojan va avea conștiința lucrului făcut corect”
Ilie Bolojan, despre majorarea TVA la 23%. Cum poate fi evitată măsura
Politică
Ilie Bolojan, despre majorarea TVA la 23%. Cum poate fi evitată măsura
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție” (VIDEO)
Ultima oră
16:26 - Oana Roman, reacție tranșantă după afirmațiile revoltătoare ale lui Tzancă Uraganu’ despre femei: „România e greșită din punctul ăsta de vedere”
16:20 - Adrian Rus semnează cu Universitatea Craiova. Fundașul revine în Liga 1 după mai multe experiențe internaționale de top
16:15 - (VIDEO) Bursucu’ a reacționat în urma valului de critici pe care l-a primit pentru podcastul cu Tzancă Uraganu. Ce decizie a luat prezentatorul TV
15:59 - Un primar liberal propune desființarea Prefecturilor. Mario de Mezzo: „Prefecții au rol decorativ într-un județ”
15:56 - Ce planuri are Daiana Anghel, la un an după divorțul de Sorin Gonțea. „Proiectele mele se duc în zona de business”
15:50 - Dosar pe numele unui tânăr care a lovit cu trotineta o femeie pe trecerea de pietoni. Victima a murit la spital
15:28 - Escrocheria cu astronautul rămas fără oxigen. Cum a fost păcălită o femeie să trimită 6.700 de euro
15:21 - Scene revoltătoare într-un parc din Brăila. Un bărbat a fost filmat în timp ce agresează un copil
15:05 - Deficitul bugetar nu va scădea sub 8%. Austeritatea lui Bolojan va da roade abia la toamnă
14:57 - Escrocherie de mii de euro. O pensionară a fost jefuită de un bărbat care pretindea că este astronaut