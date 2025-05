Cum a aflat Gigi Becali că Nicușor Dan e credincios: „Mi-a dat Dumnezeu răspunsul”. Cine e preotul cu care a vorbit (VIDEO)

Deputatul ex-AUR Gigi Becali, patronul FCSB, a povestit marți, pentru B1 TV, cum a aflat că președintele Nicușor Dan este un om credincios. De asemenea, acesta a ținut să demonteze un fake news potrivit căruia Dan nu l-a salutat pe Patriarhul Daniel la ceremonia din Parlament în care a fost învestit în funcția de președinte.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Gigi Becali, despre credința lui Nicușor Dan

„Când Preafericitul Patriarh a spus rugăciunea de ajutor din partea lui Dumnezeu, care se spune la învestire, eu am avut atunci o înștiințare. E taină înștiințarea, nu știți voi despre ce-i vorba, mai ales invitații voștri habar n-au ce-i taina sfântă. Am avut o înștiințare. Și atunci am zis: ”Doamne, dar cum va fi cu un om necredincios?”. Așa am întrebat eu în mintea mea pe Dumnezeu.

Azi, când m-am dus și m-am împărtășit, în altar am vorbit cu un părinte Clement Haralam de la Patriarhie și mi-a arătat o poză cu Nicușor Dan și cu duhovnicul familiei lor. Și mi-a dat Dumnezeu răspunsul: nu e necredincios, ci credincios e!

Acum o să se spună: ”Becali bate câmpi, aiurează”. Așa spun necredincioșii. Eu spun trăirile mele!”, a declarat patronul FCSB.

Becali: Nicușor Dan a dat mâna cu Preafericitul Patriarh

Gigi Becali a admis apoi că și el a spus în campanie că nu-s botezați copiii lui Nicușor Dan, Dar Becali lui Dan, la ceremonia de învestire a acestuia în funcția de președinte.

Totodată, patronul FCSB a ținut să demonteze un fake news despre Nicușor Dan: „S-a închinat de cel puțin 10 ori (la ceremonia de învestire). În al doilea rând, când n-a dat mâna cu Preafericitul Patriarh, el se întâlnise, se îmbrățișase între timp cu Preafericitul Patriarh și de aia a dat mâna numai cu reprezentantul catolicilor și cu (Rabinul conducător al cultului) mozaic”.