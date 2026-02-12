UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace

Nicușor Dan are o mare dilemă zilele acestea. Nu știe dacă merge sau nu la Consiliul pentru Pace al lui Trump. De altfel șeful statului a și amânat un răspuns clar pentru liderul de la Casa Albă, care i-a trimis o invitație înainte de Forumul de la Davos și încă una pe 8 februarie.
Potrivit unor surse, Nicușor Dan înclină să nu participe la Consiliul pentru Pace, însă o astfel de decizie i-ar închide ușile la Donald Trump, iar o vizită pentru discuții între cei doi șefi de stat ar fi exclusă atât timp cât la Casa Albă este Trump.
Așa că, președintele României ar alege o cale de mijloc. România ar putea fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie doar în cazul în care în acest format sunt acceptate şi ţări nesemnatare a Cartei, spun sursele politice. Însă nici să mergi doar spectator să vezi cum dezbat cei care sunt membri ai Consiliului nu e bine.
Așa că singurul lucru pe care îl știm sigur este că șeful statului analizează. Așa cum ne anunță acum Nicușor Dan, fără să dea niciun indiciu despre o decizie.
Așa cum ne anunța și acum câteva zile când a primit invitația de la Donald Trump.
Întâlnirea de pe 19 februarie ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace. Iar din UE, doar prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sigur că se va deplasa la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace”.
De altfel, guverne și șefi de stat din întreaga lume au reacţionat cu prudenţă la invitaţia lui Trump de a se alătura iniţiativei. În timp ce unii dintre aliaţii Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulţi dintre aliaţii săi occidentali tradiţionali s-au ţinut până acum departe.
Calitatea de membru permanent în consiliu costă 1 miliard de dolari.