UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace

Nicușor Dan are o mare dilemă zilele acestea. Nu știe dacă merge sau nu la Consiliul pentru Pace al lui Trump. De altfel șeful statului a și amânat un răspuns clar pentru liderul de la , care i-a trimis o invitație înainte de Forumul de la Davos și încă una pe 8 februarie.

Cum rezolvă Nicușor Dan problema cu Trump

Potrivit unor surse, Nicușor Dan înclină să nu participe la Consiliul pentru Pace, însă o astfel de decizie i-ar închide ușile la Donald Trump, iar o vizită pentru discuții între cei doi șefi de stat ar fi exclusă atât timp cât la Casa Albă este Trump.

Așa că, președintele României ar alege o cale de mijloc. România ar putea fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie doar în cazul în care în acest format sunt acceptate şi ţări nesemnatare a Cartei, spun sursele politice. Însă nici să mergi doar spectator să vezi cum dezbat cei care sunt membri ai Consiliului nu e bine.

Nicușor Dan analizează

Așa că singurul lucru pe care îl știm sigur este că șeful statului analizează. Așa cum ne anunță acum Nicușor Dan, fără să dea niciun indiciu despre o decizie.

Așa cum ne anunța și acum câteva zile când a primit invitația de la Donald Trump.

„Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.”, scria Nicușor Dan pe Facebook.

Întâlnirea de pe 19 februarie ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la

Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace. Iar din UE, doar prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sigur că se va deplasa la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace”.

De altfel, guverne și șefi de stat din întreaga lume au reacţionat cu prudenţă la invitaţia lui Trump de a se alătura iniţiativei. În timp ce unii dintre aliaţii Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulţi dintre aliaţii săi occidentali tradiţionali s-au ţinut până acum departe.

Calitatea de membru permanent în consiliu costă 1 miliard de dolari.