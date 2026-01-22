Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi lansarea oficială a Consiliului Păcii, un organism pe care îl consideră capabil să schimbe în bine dinamica globală.

Trump a spus că, odată ce Consiliul Păcii va fi format, „putem face aproape orice vrem”. De asemenea, a precizat că va colabora strâns cu Națiunile Unite, organism pe care îl consideră plin de „potențial extraordinar”, în ciuda criticilor anterioare.

Cum vede Trump colaborarea între Consiliul Păcii și ON

Trump a subliniat că unirea eforturilor Consiliului pentru Pace cu cele ale ONU reprezintă „ceva foarte, foarte unic pentru lume” și a numit acest pas „primul pas către o zi mai luminoasă pentru Orientul Mijlociu”. Această colaborare este văzută ca o strategie ce poate impulsiona stabilitatea regională și globală.

Cine a fost prezent la ceremonia de lansare a Consiliului

Ceremonia de semnare a Consiliului Păcii a avut o prezență redusă, cu reprezentanți din mai puțin de 20 de , lipsind aliații tradiționali ai SUA din Europa de Vest. În sală, au fost prezenți premierul Ungariei, Viktor Orban, premierul Bulgariei, precum și lideri din Kosovo și Albania, potrivit .

Lansarea oficială a Consiliului Păcii: Ce rol au jucat țările din Orientul Mijlociu și America de Sud

Națiunile reprezentate au fost majoritar din Orientul Mijlociu și America de Sud, cu participarea unor țări ca Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Argentina și Paraguay. Turcia a fost singurul stat important din NATO prezent, reflectând interesul său în pacea din Gaza.

Lansarea oficială a Consiliului Păcii: Cum a reacționat Donald Trump față de participanți

Trump s-a adresat participanților spunând: „Suntem cu adevărat onorați de prezența dumneavoastră astăzi”, recunoscând că mulți dintre aceștia sunt lideri „foarte populari”, iar unii „nu atât de populari”.

Numărul participanților a fost mai mic decât estimările inițiale, iar niciun stat din Europa de Vest nu a fost prezent, reflectând preocupările unor țări cu privire la implicarea unor adversari precum Rusia într-un consiliu dedicat păcii, în contextul războiului actual dintre Rusia și un aliat occidental.