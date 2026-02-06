B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum s-au îmbogățit unii făcând afaceri nelegal pe plajele statului. Buzoianu: „Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri”. Cazul Năvodari (VIDEO)

Cum s-au îmbogățit unii făcând afaceri nelegal pe plajele statului. Buzoianu: „Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri”. Cazul Năvodari (VIDEO)

Traian Avarvarei
06 feb. 2026, 12:36
Cum s-au îmbogățit unii făcând afaceri nelegal pe plajele statului. Buzoianu: „Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri”. Cazul Năvodari (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că mii de construcții au fost ridicate pe zone de faleză trecute ilegal din proprietatea statului în proprietate privată. „Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri”, a punctat ministra. Buzoianu a mai spus că deja la Năvodari a făcut curățenie și a primit mii de mesaje de felicitare pentru acest lucru.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum vrea Buzoianu să readucă falezele în proprietatea statului

Raportul pe care l-am publicat e un raport care a fost ținut la sertar mai bine de trei ani. Noi am făcut o prioritate în a-l publica și a-l adopta alături de celelalte autorități, care aveau această misiune deja de trei ani.

Raportul arată o situație absolut îngrijorătoare, anume mii de construcții care au fost ridicate pe zona de faleză, o zonă în care, în mod normal, singurul proprietar ar fi trebuit să fie statul.

În practică, cum s-a întâmplat: aceste terenuri au fost trecute din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a UAT-urilor. De cele mai multe ori s-a întâmplat prin Hotărâri de Consiliu Local. Apoi, o parte semnificativă a acestor terenuri au fost trecute din proprietatea publică a UAT-urilor în proprietate privată a primăriilor. Apoi au fost vândute către privați, în afara statului.

Uneori, pe aceste terenuri s-au ridicat și blocuri. Deci nu vorbim de construcții mici, vorbim și de exemple absolut evidente de încălcare de legislație.

Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri care, dacă fac parte din faleză, în mod evident trebuie readuse în proprietatea statului”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministra a precizat că demersul de recuperare va dura ani de zile, pentru că și ilegalitățile s-au întins pe zeci de ani.

Buzoianu a mai spus că sunt peste 2.000 de terenuri pe care s-au înălțat 4.000 de construcții, iar ministerul va decide de la caz la caz ce se va întâmpla cu ele: „E o muncă foarte mare, dar absolut esențială pe care nu mai suntem dispuși s-o amânăm sau s-o ignorăm. Semnalul trebuie să fie: nu mai permitem să se construiască ilegal pe plajele din România!”.

Ministra a afirmat apoi că o parte din construcții vor fi dărâmate, dar pentru asta e nevoie de o decizie definitivă a instanței.

Cum a fost curățată plaja de la Năvodari de construcții ilegale

Întrebată cum va arăta litoralul românesc în sezonul estival de anul acesta, Diana Buzoianu a răspuns că în Năvodari deja zeci de construcții au fost dărâmate, iar apoi plaja a fost amenajată frumos, legal: „Am primit mii de mesaje de la cetățeni, care mi-au spus că au fost acolo și nu le vine să creadă că au trăit ziua în care să vadă plaja neacoperită de construcții ilegale. Deci cred că lucrurile vor arăta cu mult mai multă rigoare pentru respectul legii”.

Tags:
Citește și...
VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
Politică
VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR
Politică
CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR
George Simion, acuzat că a „lucrat” împotriva României. Cum s-a zbătut șeful AUR să fim scoși de americani din programul „Visa Waiver”
Politică
George Simion, acuzat că a „lucrat” împotriva României. Cum s-a zbătut șeful AUR să fim scoși de americani din programul „Visa Waiver”
Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Ce efecte ar putea avea ancheta asupra pieței feroviare
Politică
Consiliul Concurenței investighează CFR SA pentru un posibil abuz de poziție dominantă. Ce efecte ar putea avea ancheta asupra pieței feroviare
Ciprian Ciucu: De la Cătălin Drulă nu voiam felicitări, ci scuze. Nu îl urăsc, sunt doar dezamăgit
Politică
Ciprian Ciucu: De la Cătălin Drulă nu voiam felicitări, ci scuze. Nu îl urăsc, sunt doar dezamăgit
Conflict între Lia Olguța Vasilescu și Radu Miruță pe tema construcțiilor de lângă radarul militar și depozitele de armament
Politică
Conflict între Lia Olguța Vasilescu și Radu Miruță pe tema construcțiilor de lângă radarul militar și depozitele de armament
Țuțuianu vrea să facă ordine în Registrul electoral. AEP verifică situația alegătorilor
Politică
Țuțuianu vrea să facă ordine în Registrul electoral. AEP verifică situația alegătorilor
Cum explică ministrul Pîslaru „întâlnirea” cu „doamna Lolita”, artista AI. Motivul serios din spatele postării amuzante (VIDEO, FOTO)
Politică
Cum explică ministrul Pîslaru „întâlnirea” cu „doamna Lolita”, artista AI. Motivul serios din spatele postării amuzante (VIDEO, FOTO)
Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
Politică
Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii
Politică
Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii
Ultima oră
14:27 - Atentat cu bombă devastator la o moschee! Sunt peste 30 de morți și cel puțin 160 de răniți grav. Cine sunt principalii suspecți
14:16 - Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro într-un spital oncologic: Profitul va fi folosit pentru tratarea cazurilor sociale
14:06 - Trump a distribuit un clip în care soții Obama au trupuri de maimuțe (VIDEO)
13:46 - VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
13:46 - CCR sub presiunea Guvernului după avertismentul lui Bolojan. Cât ne costă blocarea jalonului din PNRR
13:38 - Salvați Copiii cere reguli dure pentru platforme de socializare. Ce măsuri propune pentru protejarea minorilor
13:34 - Fenomenul camerelor ascunse din hoteluri a luat amploare. Experiența terifiantă a unui cuplu
13:03 - George Simion, acuzat că a „lucrat” împotriva României. Cum s-a zbătut șeful AUR să fim scoși de americani din programul „Visa Waiver”
13:01 - Studenții reclamă lipsa de dialog cu premierul pe tema austerității în educație. Ce solicitări au fost transmise Guvernului
12:52 - O insulă celebră din Danemarca a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut este uriaș