Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că mii de construcții au fost ridicate pe zone de faleză trecute ilegal din proprietatea statului în proprietate privată. „Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri”, a punctat ministra. Buzoianu a mai spus că deja la Năvodari a făcut curățenie și a primit mii de mesaje de felicitare pentru acest lucru.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum vrea Buzoianu să readucă falezele în proprietatea statului

„ pe care l-am publicat e un raport care a fost ținut la sertar mai bine de trei ani. Noi am făcut o prioritate în a-l publica și a-l adopta alături de celelalte autorități, care aveau această misiune deja de trei ani.

Raportul arată o situație absolut îngrijorătoare, anume mii de construcții care au fost ridicate pe zona de faleză, o zonă în care, în mod normal, singurul proprietar ar fi trebuit să fie statul.

În practică, cum s-a întâmplat: aceste terenuri au fost trecute din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a UAT-urilor. De cele mai multe ori s-a întâmplat prin Hotărâri de Consiliu Local. Apoi, o parte semnificativă a acestor terenuri au fost trecute din proprietatea publică a UAT-urilor în proprietate privată a primăriilor. Apoi au fost vândute către privați, în afara statului.

Uneori, pe aceste terenuri s-au ridicat și blocuri. Deci nu vorbim de construcții mici, vorbim și de exemple absolut evidente de încălcare de legislație.

Ne vom îndrepta în instanță pentru recuperarea tuturor acestor terenuri care, dacă fac parte din faleză, în mod evident trebuie readuse în proprietatea statului”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministra a precizat că demersul de recuperare va dura ani de zile, pentru că și ilegalitățile s-au întins pe zeci de ani.

Buzoianu a mai spus că sunt peste 2.000 de terenuri pe care s-au înălțat 4.000 de construcții, iar ministerul va decide de la caz la caz ce se va întâmpla cu ele: „E o muncă foarte mare, dar absolut esențială pe care nu mai suntem dispuși s-o amânăm sau s-o ignorăm. Semnalul trebuie să fie: nu mai permitem să se construiască ilegal pe plajele din România!”.

Ministra a afirmat apoi că o parte din construcții vor fi dărâmate, dar pentru asta e nevoie de o decizie definitivă a instanței.

Cum a fost curățată plaja de la Năvodari de construcții ilegale

Întrebată cum va arăta litoralul românesc în sezonul estival de anul acesta, Diana Buzoianu a răspuns că în Năvodari deja zeci de construcții au fost dărâmate, iar apoi plaja a fost amenajată frumos, legal: „Am primit mii de mesaje de la cetățeni, care mi-au spus că au fost acolo și nu le vine să creadă că au trăit ziua în care să vadă plaja neacoperită de construcții ilegale. Deci cred că lucrurile vor arăta cu mult mai multă rigoare pentru respectul legii”.