Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Legendarul portar redeschide restaurantul familiei din Neptun și vine cu un meniu care promite să atragă toate gusturile. Mai mult, acesta a dezvăluit și micile secrete din spatele succesului său la vânzarea celebrelor porții de mici.
Rică Răducanu numără zilele până la revenirea pe litoral, acolo unde familia sa deține un local devenit deja punct de atracție pentru turiști. Deși inițial plănuia redeschiderea de 1 Mai, acesta a decis să amâne momentul pentru 1 iunie.
„Am fi redeschis acum, pe 1 Mai, de Ziua Muncii, dar va fi prea frig. Nu vor fi turiști prea mulți. Am căzut de acord în familie să revenim din 1 iunie, când va fi cald și vreme de plajă, ca să avem clienți cât mai mulți. De-abia aștept să dăm startul, să mai stau de vorbă cu oamenii, să mai dau câte un autograf, să mă bronzez, să stau la aer curat. E relaxare!”, a declarat acesta pentru Click!.
Rică Răducanu a dat cărțile pe față și a explicat, pe scurt și fără artificii, strategia care îi aduce succes în fiecare sezon estival. Spre deosebire de alte localuri, unde porțiile sunt standard și mai scumpe, el a ales o abordare simplă și eficientă.
„În comparație cu Constantin Enceanu, care vinde porția de mici cu muștar, cartofi prăjiți și pâine, noi vindem numai mici la bucată. Un mic, doi mici. Anul trecut îi vindeam cu 5 lei bucata. Numai așa merge treaba, tăticu! Nu toată lumea are bani, fiecare mănâncă de câți bani are, așa, mai mult de poftă, nu ca să te saturi. Și ne-a mers mereu bine, avem grătar.
Lumea mai vrea o friptură la grătar, cu cartofi prăjiți, dar și ciorbe. Românii sunt ciorbari, vor, la prânz, ca acasă, câte o supă sau câte o ciorbă de perișoare. Nu trebuie să o dai prea scumpă. Eu stau mereu acolo, văd ce se vinde și ce nu.
Le mai ofer turiștilor și câte un autograf, mai mă pozez cu ei, lumea vine și pentru mine, dar și pentru mâncarea gustoasă, avem un bucătar foarte bun!”, a spus Rică Răducanu pentru sursa menționată.
Rică Răducanu vorbește deschis și explică de ce nu vrea să mărească semnificativ prețurile în acest sezon. Fostul sportiv spune că are un avantaj important, care îl ajută să țină costurile sub control. Se aprovizionează direct de la ferma finului său, aflată în apropiere de Constanța.
„Finul meu deține o fermă, lângă Constanța, produce cam tot ce trebuie, verdețuri pentru ciorbă, tot ce e nevoie, așa că multe nu le mai cumpărăm, ca să scumpim cu mult mâncarea.
Acum stabilim prețurile, dar nu vor fi foarte mari, trebuie să atragem cât mai mulți clienți. Ne găsiți, din 1 iunie, chiar pe plaja „La Steaguri”, din Neptun. Oamenii vin la masă direct de la plajă. La prânz e cel mai aglomerat”, a precizat acesta.