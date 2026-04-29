B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Secretul simplu care îi aduce vânzări uriașe de mici: „Numai așa merge treaba”

Ana Beatrice
29 apr. 2026, 20:30
Sursa foto: Captură video / YouTube
Cuprins
  1. Când își redeschide Rică Răducanu localul din Neptun
  2. Care este secretul său pentru vânzările record de mici
  3. De ce menține Rică Răducanu prețuri accesibile 

Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Legendarul portar redeschide restaurantul familiei din Neptun și vine cu un meniu care promite să atragă toate gusturile. Mai mult, acesta a dezvăluit și micile secrete din spatele succesului său la vânzarea celebrelor porții de mici.

Când își redeschide Rică Răducanu localul din Neptun

Rică Răducanu numără zilele până la revenirea pe litoral, acolo unde familia sa deține un local devenit deja punct de atracție pentru turiști. Deși inițial plănuia redeschiderea de 1 Mai, acesta a decis să amâne momentul pentru 1 iunie.

„Am fi redeschis acum, pe 1 Mai, de Ziua Muncii, dar va fi prea frig. Nu vor fi turiști prea mulți. Am căzut de acord în familie să revenim din 1 iunie, când va fi cald și vreme de plajă, ca să avem clienți cât mai mulți. De-abia aștept să dăm startul, să mai stau de vorbă cu oamenii, să mai dau câte un autograf, să mă bronzez, să stau la aer curat. E relaxare!”, a declarat acesta pentru Click!.

Care este secretul său pentru vânzările record de mici

Rică Răducanu a dat cărțile pe față și a explicat, pe scurt și fără artificii, strategia care îi aduce succes în fiecare sezon estival. Spre deosebire de alte localuri, unde porțiile sunt standard și mai scumpe, el a ales o abordare simplă și eficientă.

„În comparație cu Constantin Enceanu, care vinde porția de mici cu muștar, cartofi prăjiți și pâine, noi vindem numai mici la bucată. Un mic, doi mici. Anul trecut îi vindeam cu 5 lei bucata. Numai așa merge treaba, tăticu! Nu toată lumea are bani, fiecare mănâncă de câți bani are, așa, mai mult de poftă, nu ca să te saturi. Și ne-a mers mereu bine, avem grătar.

Lumea mai vrea o friptură la grătar, cu cartofi prăjiți, dar și ciorbe. Românii sunt ciorbari, vor, la prânz, ca acasă, câte o supă sau câte o ciorbă de perișoare. Nu trebuie să o dai prea scumpă. Eu stau mereu acolo, văd ce se vinde și ce nu.

Le mai ofer turiștilor și câte un autograf, mai mă pozez cu ei, lumea vine și pentru mine, dar și pentru mâncarea gustoasă, avem un bucătar foarte bun!”, a spus Rică Răducanu pentru sursa menționată.

De ce menține Rică Răducanu prețuri accesibile 

Rică Răducanu vorbește deschis și explică de ce nu vrea să mărească semnificativ prețurile în acest sezon. Fostul sportiv spune că are un avantaj important, care îl ajută să țină costurile sub control. Se aprovizionează direct de la ferma finului său, aflată în apropiere de Constanța.

„Finul meu deține o fermă, lângă Constanța, produce cam tot ce trebuie, verdețuri pentru ciorbă, tot ce e nevoie, așa că multe nu le mai cumpărăm, ca să scumpim cu mult mâncarea.

Acum stabilim prețurile, dar nu vor fi foarte mari, trebuie să atragem cât mai mulți clienți. Ne găsiți, din 1 iunie, chiar pe plaja „La Steaguri”, din Neptun. Oamenii vin la masă direct de la plajă. La prânz e cel mai aglomerat”, a precizat acesta.

Tags:
Ultima oră
21:20 - Guvernul amână legea privind cumulul pensie-salariu. Proiectul nu a primit avizul Consiliului Legislativ
21:18 -  Ion Țiriac se retrage din afaceri la 87 de ani! Cine preia imperiul de miliarde al celui mai bogat român
21:17 - Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
21:08 - Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
20:55 - Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal
20:40 - CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
20:40 - Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
20:21 - Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
20:05 - Antonia, părăsită de cel mai important bărbat din viața ei
19:59 - România ocupă ultimul loc în UE la alfabetizare digitală: 74% dintre elevi nu au competențe de bază. Ce soluții apar