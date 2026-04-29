Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Legendarul portar redeschide restaurantul familiei din Neptun și vine cu un meniu care promite să atragă toate gusturile. Mai mult, acesta a dezvăluit și micile secrete din spatele succesului său la vânzarea celebrelor porții de mici.

Când își redeschide Rică Răducanu localul din Neptun

Rică Răducanu numără zilele până la revenirea pe litoral, acolo unde familia sa deține un local devenit deja punct de atracție pentru turiști. Deși inițial plănuia redeschiderea de 1 Mai, acesta a decis să amâne momentul pentru 1 iunie.

„Am fi redeschis acum, pe 1 Mai, de Ziua Muncii, dar va fi prea frig. Nu vor fi turiști prea mulți. Am căzut de acord în familie să revenim din 1 iunie, când va fi cald și vreme de plajă, ca să avem clienți cât mai mulți. De-abia aștept să dăm startul, să mai stau de vorbă cu oamenii, să mai dau câte un autograf, să mă bronzez, să stau la aer curat. E relaxare!”, a declarat acesta pentru Click!.