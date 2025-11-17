Cum vede Drulă noul Plan Urbanistic General al Bucureștiului: „E un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a prezentat viziunea sa asupra Planului Urbanistic General (PUG) al Bucureștiului, plan pe care-l vede drept „un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”.

„Planul Urbanistic General e un instrument care spune cum se dezvoltă orașul și care permite dezvoltarea, e un instrument de stimulare a dezvoltării orașului”, a declarat Cătălin Drulă, la .

Acesta a afirmat apoi că avem un PUG vechi de peste 24 de ani, care nu a fost înnoit. Fostul primar Nicușor Dan a început demersurile, dar acestea sunt e durată și încă nu sunt gata: „E un proces, este pe final. În momentul de față e nevoie de un primar ales, care să vină cu legitimitate, cu mână forte și să ia niște decizii”.

Întrebat în ce direcție ar vrea să meargă noul Plan Urbanistic General, Drulă a răspuns: „Într-o direcție în care orașul să se dezvolte echilibrat. Avem nevoie și de locuințe, și de grădinițe, și de școli, avem nevoie și de o nouă filarmonică în București, avem nevoie și de noi parcuri”.

„Vreau să facem un parc nou, am depus chiar azi , care să înglobeze actualul Parc Izvor, curtea Parlamentului și curtea Academiei Române, împreună cu Catedrala Națională”, a mai declarat Cătălin Drulă.