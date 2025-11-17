B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)

Ana Maria
17 nov. 2025
Sursa foto: Captura video Facebook / @Cătălin Drulă
Cuprins
  1. Ce spune Cătălin Drulă despre acest proiect
  2. Ce va mai conține Parcul Uranus
  3. De ce este important Parcul Uranus pentru București
  4. Cum va influența Parcul Uranus viața bucureștenilor

Deputatul Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei, împreună cu consilierii generali ai USR, au depus un proiect ambițios pentru realizarea unui nou spațiu verde în București. Este vorba despre Parcul Uranus, un parc public care va acoperi aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului. Acest spațiu verde uriaș are ca scop reabilitarea și creșterea calității vieții în centrul Capitalei.

„Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist care a ras cartierul Uranus.”, a scris candidatul USR, pe Facebook.

Ce spune Cătălin Drulă despre acest proiect

Drulă a precizat că acest proiect propune crearea unui nou parc de aproape 80 de hectare în București, conceput ca o „reparație istorică” pentru oraș, prin unirea și deschiderea unor spații verzi importante.

“Avem un proiect la care a lucrat un grup de 5 arhitecți în anul 2017. Este un concept care arată cum ar putea să devină acest loc. E vorba despre un nou parc în Capitală, care ar avea o suprafață de aproape 80 de hectare și care ar consta din Parcul Izvor, cel în fața căruia suntem acum, unit cu curtea Parlamentului și, mai departe, cu spațiul verde care este în apropierea Catedralei Naționale și cu spațiul verde din curtea Academiei Române.

În total, e vorba de 78 de hectare. E vorba de o reparație istorică care s-ar face acestui oraș, pentru că în spatele meu a existat un cartier, cartierul Uranus, care a fost demolat de regimul comunist, a fost distrusă fibra orașului și acum este închis acest spațiu, dincolo de garduri, dincolo de ziduri care, practic, îngrădesc accesul cetățenilor” , a explicat Cătălin Drulă.

Ce va mai conține Parcul Uranus

Candidatul USR la Primăria Capitalei a menționat și crearea de „pasarele verzi” care ar conecta Parcul Izvor cu curtea Parlamentului, peste strada Izvor, formând un „continuum verde”.

“E vorba de pasarele verzi care ar uni Parcul Izvor cu curtea Parlamentului, practic, într-un continuum verde, aici peste strada Izvor, iar dincolo, pe latura de la Senat, din nou, toată curtea Parlamentului deschisă cetățenilor, poduri verzi care ar uni cu curtea, care, în prezent, este, tot așa, inaccesibilă, a Academiei Române.”, a mai adăugat Cătălin Drulă.

De ce este important Parcul Uranus pentru București

Parcul Uranus vine ca o necesitate vitală pentru București, orașul cu una dintre cele mai mici suprafețe verzi pe cap de locuitor din Europa. Deputatul Drulă consideră că această inițiativă este esențială pentru îmbunătățirea calității aerului și pentru oferirea unei oaze de relaxare bucureștenilor.

El a transmis o scrisoare oficială către Biroul Permanent al Camerei Deputaților și al Senatului, prin care solicită sprijinul instituțional pentru demararea proiectului, în vederea implementării rapide și eficiente a acestuia.

Cum va influența Parcul Uranus viața bucureștenilor

Odată finalizat, Parcul Uranus va deveni un reper verde în Capitală, deservind atât locuitorii din zonă, cât și turiștii. Acest proiect reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea durabilă a Bucureștiului, prin transformarea unui spațiu urban cu potențial într-o zonă verde modernă și accesibilă tuturor.

