Dan Barna, după discuția cu Klaus Iohannis: Nu s-a prezentat vreo soluție, nu s-au analizat scenarii. A fost o întâlnire mai degrabă formală, benignă / Florin Cîțu nu are competența necesară să conducă această coaliție (VIDEO)

Dan Barna, copreședintele USR PLUS, susține că întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni, a fost mai degrabă una formală, în care au fost trecute în revistă evenimentele din ultimele zile, și că nu a fost prezentată vreo soluție pentru depășirea crizei politice. El spune că „rolul de premier pentru România al lui Florin Cîțu a expirat dintr-un motiv foarte simplu, nu are competența necesară să conducă această coaliție”.

Ce a spus Dan Barna (USR PLUS) după discuția pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis

„Foarte mulți dintre dumneavoastră sperați ca această întâlnire să vină cu o soluție. Din păcate, și sunt dezamăgit din cauza asta, s-a dovedit a fi o întâlnire formală, spun o întâlnire «benignă», în care am prezentat, sau, mă rog, am trecut în revistă istoricul acestei crize generate miercurea trecută și am exprimat foarte clar poziția USR PLUS, conform căreia ieșirea din criză se poate realiza foarte rapid printr-un nou premier propus de Președinte, propus de partenerul PNL din coaliție și continuarea coaliției. Cam aici s-a terminat partea de conținut a dialogului pe care l-am avut cu Președintele, nu s-a prezentat vreo soluție, nu s-au analizat scenarii, a fost, cum spuneam, o întâlnire mai degrabă formală, în care am trecut în revistă situația și momentul în care ne aflăm în această clipă”, a declarat copreședintele USR PLUS.

Întrebat dacă se așteaptă ca șeful statului să fi venit cu o vreo soluție pentru ieșirea din criză sau mai degrabă s-a dus la Cotroceni știind din start că nu va fi propusă nicio rezolvare, Dan Barna a afirmat: „Nu, nu știam. Am dat curs firesc invitației Președintelui, speram că își va exercita rolul de arbitru, de mediator și vom analiza eventuale soluții. Din păcate, ele nu au fost prezentate”.

Întrebat ce a răspuns președintele Klaus Iohannis atunci când liderul USR PLUS i-a reiterat că singura variantă este ca Florin Cîțu să facă un pas în spate, Dan Barna a spus: „Răspunsul a fost legat de acest Congres al PNL, care din păcate blochează o țară întreagă. Vom mai reveni la discuții în perioada următoare, vedem ce se mai întâmplă”.

„Vreau să fiu foarte clar și neechivoc din acest punct de vedere, demisiile au fost anunțate ieri seară și depuse în această dimineață la cabinetul premierului, în deplină asumare și în deplină responsabilitate. Acest cabinet Florin Cîțu a expirat, rolul de premier pentru România al lui Florin Cîțu a expirat dintr-un motiv foarte simplu, nu are competența necesară să conducă această coaliție. Nu ne jucăm cu demisiile, nu suntem un partid care face bambilici cu demisii depuse și retrase, aceste demisii sunt depuse legal, sunt depuse olograf, așa cum am văzut că este așteptarea echipei Florin Cîțu din PNL, așteptăm ca ele să fie procesate, cele 45 de zile au început să curgă”, a adăugat Dan Barna.