Dan Barna: „Premierul Florin Cîțu și-a pierdut cinstea obrazului. Toate clauzele din protocolul de colaborare au fost încălcate”

Dan Barna a declarat că premierul Florin Cîțu a încălcat toate clauzele trecute în protocolul de colaborare USR PLUS –PNL. Întrebat dacă are ceva ce să își reproșeze Barna a precizat că a fost prea împăciuitor.

“Coniderăm că acest Guvern este un guvern al coaliției. În momentul în care premierul Cîțu își va înainta demisia și avem un nou Guvern nu vedem niciun fel de problemă. Avem un protocol de coaliție care funcțiionează, lucrurile pot să meargă la cheie de-a doua zi.

La nivel personal poate pot să îmi reproșez că am fost mult prea împăciuitor și am creat impresia că bunul simț înseamnă nepăsare și am creat impresia că această cumsecădenie a USR PLUS în a accepta că e important să mergem cu toții mai departe poate fi privită ca un partener pe care să îl ții departe. Protocolul de colaborare are clauze foarte clare. Au fost încălcate toate, nu una, nu două, nu trei. Toate au fost încălcate de premierul Florin Cîțu. Și-a pierdut cinstea obrazului”, a declarat Dan Barna.

În legătură cu soarta moțiunii de cenzură Dan Barna a precizat:

“Discuția pe moțiunea de cenzură este încheiată . Există moțiune de cenzură, nu este una a PSD ca să putem vorbi despre ea. Faptul că “echipa câștigătoare” a reușit transferul la ei este un lucru spectaculos. În momentul acesta avem o majoritate Florin Cîțu-PSD. Eu sper ca PNL să vadă înc e situație se afundă. Sper ca moțiunea USR PLUS să ajungă la vot”, a mai spus Dan Barna.