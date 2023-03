Dan Vîlceanu, despre responsabilitatea ASF în scandalul Euroins: „Ei sunt cei care trebuie să prezinte datele și ce se întâmpla la fiecare companie de asigurare în parte” (VIDEO)

Fostul ministru de Finanțe, Dan Vîlceanu, a explicat vineri în emisiunea „Bună, Romania!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că până acum falimentele de pe piața polițelor RCA au costat statul peste 200 de milioane de euro. Acesta a atras atenția asupra faptului că ASF nu comunică detaliile legate de aceste falimente:

„Din 2015 au început falimentele și astăzi suntem la al patrulea, Euroins ar fi al patrulea faliment, care a costat România, Fondul de Garantare, peste 200 de milioane de euro. Primele două falimente, Carpatica și Astra au costat 100 de milioane și a mai venit și City Insurance cu 130 de milioane și încă nu s-a terminat.

La City Insurance încă mai sunt despăgubiri de făcut. Acum vine Euroins despre care nu știm multe, cum nu știm nici despre celelalte trei. Sunt anumite lucruri care se fac, anumite lucruri ilegale câteodată dar după afli. Noi nu știm nimic despre falimentele astea. Asta mi se pare chiar dubios mai ales că cel puțin în ceea ce privește City Insurance, fiind ministru de Finanțe atunci am avut informații și fiind întrebat despre această situație, am spus și mi-am asumat foarte bine ce am spus atunci că de la bugetul de stat nu poți compensa fraude. Nu am văzut o comunicare oficială de la ASF din punctul acesta de vedere. Ei sunt cei care trebuie să prezinte datele și ce se întâmpla la fiecare companie de asigurare în parte. În cadrul ASF unele lucruri le scapă”.

Dan Vîlceanu a spus că ASF a permis prin lipsa măsurilor ca Euroins să iasă din pragul de solvabilitate:

„Nu ieși din pragul de solvabilitate de pe o zi pe alta și spui nu am știut. Asta se întâmplă în timp. În momentul în care ASF reglementează și supraveghează piața asigurărilor vezi că o companie îți iese din limite și tu o lași în pace în loc să o pui imediat să își ia măsuri ajungi în situație de genul ăsta. Și la Euroins este același lucru, le lipsesc peste 1,5 miliarde de lei în momentul acesta”.