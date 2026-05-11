Planul AUR lovește în aparatul bugetar. AUR a prezentat un plan de reducere a cheltuielilor publice și restructurare a aparatului de stat, susținând că România are nevoie urgentă de măsuri drastice pentru a limita deficitul bugetar. Printre propunerile anunțate se numără reducerea numărului de parlamentari, comasarea ministerelor și tăieri masive în structurile de conducere ale instituțiilor publice.

Planul, structurat în zece puncte, a fost prezentat de liderii formațiunii, care susțin că prioritatea imediată este diminuarea cheltuielilor administrative, nu majorarea taxelor.

Planul AUR lovește în aparatul bugetar. Ce măsuri propune pentru reducerea cheltuielilor

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere AUR, a declarat că partidul a pregătit analize economice și soluții pentru reducerea presiunii asupra bugetului.

„Am prezentat tot timpul analize și studii care să arate situația reală din punct de vedere economic și am încercat să venim cu niște soluții care să arate ce se poate face pentru a ieși dintr-o astfel de situație.

O taxare suplimentară ar reuși să ne ducă într-o criză mult mai profundă.

Vorbim despre cheltuielile publice, care includ cheltuielile cu personalul, serviciile, dobânzile și asistența socială. Obiectivul este ca aceste cheltuieli, care astăzi sunt la 43% din PIB, să scadă undeva la 37-38%.

Mixul de reduceri de cheltuieli pleacă de la reducerea cheltuielilor cu personalul.”

Printre măsurile-cheie anunțate se află reducerea aparatului administrativ și limitarea numărului de funcții politice și de conducere.

Cum ar urma să arate statul în viziunea AUR

Potrivit planului prezentat, vrea un Parlament redus la 300 de membri și un Executiv format din maximum 10 ministere. De asemenea, partidul propune limitarea numărului agențiilor și autorităților la 20 și reducerea secretarilor de stat la maximum 50.

Una dintre cele mai radicale măsuri vizează tăierea la jumătate a funcțiilor de conducere din instituțiile publice.

„Reducerea cu 50% a funcţiilor de conducere va fi exact semnalul că se începe cu strângerea curelei de sus în jos”, a declarat George Simion, potrivit .

Planul AUR lovește în aparatul bugetar. Ce spune Peiu despre împrumuturi și ajutoarele externe

Petrișor Peiu a criticat și politica actuală privind finanțările externe și l-a atacat pe fostul premier Ilie Bolojan.

„Vorbim și despre înghețarea unor împrumuturi externe nejustificate, cum este programul SAFE.

Vorbim despre un Parlament cu 300 de parlamentari, despre un guvern cu maximum 10 ministere, 20 de agenții și maximum 50 de secretari de stat. Este un cumul de măsuri despre care vorbim, iar toate pot fi aplicate prin măsuri legislative.

Domnul Bolojan nu a luat nicio măsură. Domnul Bolojan a crescut normele didactice în învățământ și a redus numărul de posturi din educație. A afectat exact domeniile învățământului și sănătății, pe care ar fi trebuit să le protejeze”, a mai declarat liderul senatorilor AUR.

Formațiunea cere și oprirea sprijinului financiar extern până la reducerea deficitului bugetar la 3% din PIB.

„Orice asistenţă financiară internaţională acordată de România va fi sistată până atingem deficitul bugetar de 3%. E vorba de Ucraina, dar nu doar de Ucraina. În momentul în care noi sărăcim, în momentul în care este criză economică, în momentul în care trei trimestre la rând vorbim despre recesiune, nu poţi să iei de la gura copiilor tăi, să impozitezi mamele, să nu ai suflet şi să dai altor state”, susține liderul AUR.

Ce prevede planul pentru companiile de stat

În programul prezentat, AUR susține reorganizarea companiilor de stat considerate neperformante și introducerea unor criterii stricte de competență pentru conducere. Partidul exclude, însă, ideea privatizării companiilor strategice.

Totodată, AUR vorbește despre capitalizarea acestora prin listări bursiere și atragerea de investiții.

„Noi vedem capitalizarea acestor companii pentru noi obiective prin listarea la bursă, prin metoda IPO. Nu suntem izolaţionişti, nu refuzăm investiţiile, inclusiv străine, atâta timp cât se fac în condiţii corecte”, a mai spus George Simion.