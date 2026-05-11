Radu Oprea acuză posibile nereguli în adoptarea unei OUG privind industria de apărare. Senatorul PSD susține că procedura ar fi „ilegală”

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 11:00
Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului. Sursa foto: Stefan Radu Oprea / Facebook
Cuprins
  1. Acuzații lui Radu Oprea privind procedura de adoptare a OUG
  2. Despre disputa privind momentul în care Guvernul devine interimar
  3. Criticile privind interpretarea juridică și implicațiile politice

Senatorul PSD Radu Oprea a criticat în mod public modul în care Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, a gestionat OUG referitoare la industria de apărare, afirmând că există probleme legate de legalitate și de procedură constituțională.

Într-o postare pe Facebook, el susține că momentul demiterii Guvernului și cel al adoptării actului normativ ridică semne de întrebare, conform declarațiilor sale.

Acuzații lui Radu Oprea privind procedura de adoptare a OUG

Radu Oprea afirmă că ordonanța de urgență referitoare la investițiile în industria de apărare, adoptată în cadrul programului european SAFE, a fost modificată în timpul ședinței de Guvern, ceea ce ar necesita un nou aviz din partea Consiliului Legislativ.

„Consider că această abordare este ILEGALĂ și o spun pe baza textelor legale în vigoare.”, a transmis senatorul PSD Radu Oprea pe Facebook, citat de Agerpres.

Acesta susține că desfășurarea evenimentelor din 4-5 mai ar putea indica o problemă de legalitate, menționând inclusiv momentul în care a fost adoptată moțiunea de cenzură și publicarea ulterioară a documentelor oficiale.

Despre disputa privind momentul în care Guvernul devine interimar

În centrul argumentației sale, senatorul PSD afirmă că interpretarea momentului în care un Guvern este considerat demis este esențial pentru validitatea actelor adoptate ulterior.

„Constituția României, art. 110 alin. 2, este textul de referință: „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate.” Formularea nu lasă loc de interpretare — momentul determinant este votul Parlamentului, nu publicarea în Monitorul Oficial.”, a explicat Radu Oprea, potrivit postării sale de pe Facebook.

El mai afirmă că, odată ce intră în regim interimar, Guvernul nu mai are capacitatea de a adopta ordonanțe de urgență sau de a iniția proiecte legislative, conform cadrului legal menționat de acesta.

Criticile privind interpretarea juridică și implicațiile politice

Senatorul PSD afirmă că justificările ce țin de procedura administrativă nu ar fi suficiente din punct de vedere juridic și ar crea un precedent periculos.

„A invoca o hotărâre de Guvern pentru a ocoli o interdicție constituțională și legală este o eroare de ierarhie normativă fundamentală.”, a transmis Radu Oprea, potrivit Facebook.

Acesta a spus că o astfel de interpretare ar putea permite, teoretic, adoptarea de acte normative chiar și după pierderea încrederii Parlamentului, dacă publicarea oficială este întârziată.

În final, senatorul PSD sugerează că un nou Guvern ar trebui să reia procedura în mod legal, fără a forța cadrul constituțional. Situația dată de Radu Oprea ridică întrebări privind echilibrul dintre urgența politică și respectarea cu strictețe a procedurilor constituționale.

