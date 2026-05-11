Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul ar trebui să dea startul unei noi etape strategice, în care să nu mai fie dependent de ajutorul financiar militar din partea Statelor Unite.

Comentariile premierului israelian apar într-un context degradant, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu și de diminuarea sprijinului pentru Israel în rândul americanilor, conform , care citează Reuters.

Netanyahu spune că Israelul trebuie să-și schimbe strategia

Premierul israelian consideră că statul pe care-l conduce trebuie să-și construiască o autonomie mai mare în ceea ce privește finanțarea militară.

„Vreau să reduc la zero sprijinul financiar american, componenta financiară a cooperării militare pe care o avem.”, a declarat Netanyahu într-un interviu acordat CBS, potrivit surselor citate.

Afirmația făcută de liderul israelian arată o schimbare importantă de ton față de relația tradiționala dintre Washingthon și Tel Aviv, mai ales că Israelul beneficiază anual de miliarde de dolari din partea SUA pentru securitate și apărare.

Netanyahu a mai precizat că nu își dorește amânarea unei astfel de discuții, iar procesul ar trebui să înceapă imediat.

„Nu vreau să aștept următorul Congres. Vreau să începem acum.”, a spus liderul israelian, potrivit Reuters.

Care sunt motivele pentru care Netanyahu s-a gândit la aceste schimbări

În interviu, Netanyahu a vorbit și despre deteriorarea imaginii în SUA după izbucnirea .

Potrivit unor sondaje recente, tot mai mulți americani au o percepție negativă asupra Israelului și a modului în care guvernul acestuia gestionează situația din Orientul Mijlociu.

Premierul israelian consideră că rețelele sociale au avut un rol decisiv în aceste schimbări

„Declinul susținerii pentru Israel în Statele Unite se corelează aproape 100% cu creșterea geometrică a rețelelor sociale.”, a afirmat Netanyahu.

Despre conflictul Israelului cu Iranul

Benjamin Netanyahu a comentat și situația din Iran, fără să ofere însă detalii despre eventuale operațiuni militare ce urmează să intre în acțiune.

Premierul israelian a asugerat că slăbirea regimului iranian ar putea schimba radical echilibrul de putere din regiune, inclusiv în ceea ce privește grupările susținute de Teheran.

„Dacă acest regim este într-adevăr slăbit sau posibil răsturnat, cred că acesta ar fi sfârșitul Hezbollah, sfârșitul Hamas și probabil sfârșitul rebelilor Houthi.”, a declarat Netanyahu, potrivit Reuters.

Totodată, acesta a recunoscut că efectele economice date de război se resimt puternic, inclusiv pe ramura petrolieră și logistică legată de Strâmtoarea Hormuz.