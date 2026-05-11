Surse: Variantă-surpriză în PSD, înainte de consultările de la Cotroceni. Ce formulă este luată în calcul pentru viitorul guvern

Ana Maria
11 mai 2026, 10:56
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook
  1. Răsturnare de situație în PSD. Ce variantă de guvern se discută în interiorul partidului
  2. Când ar putea avea loc consultările de la Cotroceni
  3. Ce spunea, recent, Sorin Grindeanu

Răsturnare de situație în PSD. Social-democrații analizează noi scenarii pentru formarea viitorului Executiv, iar una dintre variantele aflate în discuție ar fi desemnarea unui premier tehnocrat și susținerea unui guvern minoritar, potrivit unor surse din partid. Mișcările au loc în contextul blocajului politic creat după căderea Guvernului Bolojan.

Conform informațiilor din interiorul formațiunii, social-democrații se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să convoace consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier până la finalul acestei săptămâni sau, cel târziu, luni, 18 mai, potrivit G4Media.

Răsturnare de situație în PSD. Ce variantă de guvern se discută în interiorul partidului

În interiorul PSD este analizată opțiunea unui Executiv minoritar susținut împreună cu UDMR și reprezentanții minorităților naționale, având în frunte un premier tehnocrat. Acest scenariu apare într-un moment complicat pentru social-democrați, după ce partidul a contribuit la căderea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură votată alături de AUR.

Totuși, PSD a transmis în repetate rânduri că exclude o formulă de guvernare alături de formațiunea condusă de George Simion.

Când ar putea avea loc consultările de la Cotroceni

Potrivit surselor politice, PSD mizează pe convocarea rapidă a consultărilor oficiale la Palatul Cotroceni, în urma cărora șeful statului ar urma să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru.

Calendarul discutat în acest moment indică finalul acestei săptămâni sau, cel mai târziu, data de 18 mai.

Ce spunea, recent, Sorin Grindeanu

Actualele discuții contrastează cu poziția exprimată public de liderul PSD, Sorin Grindeanu, în urmă cu doar câteva zile.

Pe 6 mai, într-un interviu acordat Euronews, acesta afirma că exclude mai multe scenarii politice, inclusiv un guvern format împreună cu AUR, un Executiv minoritar sprijinit de PSD sau o formulă PSD-UDMR-Minorități-neafiliați.

Negocierile pentru formarea unei noi majorități rămân complicate, în condițiile în care principalele partide parlamentare și-au închis reciproc ușa pentru o colaborare directă. În acest context, scenariile de compromis, inclusiv variante cu susținere limitată sau formule tehnocrate, încep să fie tot mai intens discutate în culisele scenei politice.

