Dan Vîlceanu: „Eu și Cîțu am pierdut funcțiile din PNL în urma unui puci organizat de Bode și Ciucă. Lucian Bode m-a amenințat direct: ‘văd că ții cu tot dinadinsul să intri în rahat’” (VIDEO)

Deputatul PNL Dan Vîlceanu, fost secretar general al partidului, a declarat luni, pentru B1 TV, că a fost amenințat direct de Lucian Bode, colegul său de partid și ministrul de Interne. De altfel, Vîlceanu a spus că el și Florin Cîțu și-au pierdut funcțiile din partid în urma unui puci organizat de Bode și premierul Nicoale Ciucă, actualul președinte PNL. El a mai afirmat că totul a pornit de la o dezvăluire a jurnalistei de investigație Emilia Șercan și de la încercările lui Ciucă și Bode de a-i scăpa pe plagiatori, deci de a scăpa și ei de acuzații.

Declarațiile vin în contextul în care jurnalistul Cristian Andrei a scris, într- pentru Libertatea, că Silviu Mănăstire, secretarulgeneral adjunct al PNL și mâna dreaptă a lui Bode, că le va face dosare cu DGIPI, serviciul secret al MAI, mai multor lideri liberali, între care lui Vîlceanu, și că îi va băga „pe toți în pușcărie”. De altfel, a jurnaliștilor de la Recorder vorbește chiar despre modul în care DGIPI e folosită ca armă politică.

Vîlceanu a mai susținut, pentru B1 TV, că nu a fost deloc surprins să audă aceste amenințări din partea lui Mănăstire, mai ales că Bode însuși l-a amenințat.

Vîlceanu spune că el și Cîțu au pierdut funcțiile din PNL în urma unui puci organizat de Bode și Ciucă

„Episodul la care fac referire s-a întâmplat în biroul premierului.

La începutul lunii aprilie, eu dl Cîțu ne-am dat demisia din funcția de secretar general al partidului, respectiv de președinte al partidului, urmare a unui puci organizat de dnii Bode și Ciucă. Nu (congres), ci puci! Toate acestea sunt legate de subiectul plagiatului, că undeva la mijlocul lui martie, dna Șercan a scris o postare în care reclama posibilitatea trecerii unui amendament la Legea Educației așa încât plagiatele să dispară cu totul, să nu mai poți prinde pe nimeni cu plagiatul. I-am transmis acea postare dlui Cîțu, care a intervenit la liderul de grup de la Camera Deputaților și proiectul a fost scos de pe lista de vot final. Nu s-a mai votat și dl Cîțu a și spus că el cât va fi președinte PNL nu va susține așa ceva. A fost trecut un amendament semnat de dl Solomon (PSD) și trecut de Comisie, urma să ajungă legea în plen, dar a fost o intervenție a lui Cîțu în urma căreia nu s-a mai votat la vot final.

În mai puțin de o lună, eu și dl Cîțu eram obligați să demisionăm de la PNL. Nu cred că a fost o coincidență, cred că s-au gândit că lucrurile trebuie accelerate că altfel vor fi trași la răspundere. Ceea ce oricum se va întâmpla, că e o chestiune de morală.

Acum, în cazul dlui Ciucă, teza e la Parchet, e o teză din 2003, (…) iar de la Parchet nu poate să iasă decât cu prescriere și dacă ar fi ceva. Nu are semns să mai cercetezi că sunt fapte prescrise. Și sunt modalități prin care se înceracă stoparea prin instanță a unor discuții publice, deși e evident că acest lucru nu s-a putut. Înainte dl Ponta a făcut exact același lucru și după 8 ani cred s-a terminat discuția.

Undeva la finele lui mai au fost invitați doi colegi de la mine din județ la o disucție cu secretarul general, vicepreședontele regional, dl Virgil Știrbu, și președintele partidului, dl Ciucă, la Palatul Victoria. Atunci au fost anunțați cei de acolo că eu trebuie să dispar de la organizația Gorj indiferent de metodă, convențională și neconvențională”, a declarat Vîlceanu.

Acesta a mai precizat că știe că el și Cîțu și-au pierdut funcțiile în urma unui puci deoarece „dl Bode îi invita pe colegi unul câte unul la Ministerul de Inetrne să semneze tot felul de documente. Deci nu la partid sau în altă parte. La Ministerul de Interne”.

Dan Vîlcenau, despre amenințările pe care le-a primit de la Lucian Bode

Întrebat care anume sunt metodele convenționale și neconvenționale prin care un politician poate fi eliminat dintr-un partid, acesta a răspuns: „Asta l-am întrebat și eu pe dl Bode de față cu tot colegii, la o ședință BPN. Am zis că vreau să știu și eu care e metoda aia neconvențională și că dacă e ce cred eu, atunci vorbim de niște mizerii. Dl Bode a negat că a spus așa ceva. Eu am relatat presei din Gorj atunci episodul și urmare a acelui articol din presa locală, la Radio Infinit, am primit un mesaj de la dl Bode cu un link de la știrea respectivă și încă o amenințare. dl Bode îmi spunea: ”văd că ții cu tot dinadinsul să intri în rahat”. Deci mi-a spus-o și direct. I-am spus că sunt dezamăgit de modul în care un coleg se comportă și am închis discuția”.

„Faptul că dl Mănăstire m-ar fi nominalizat între cei arestați sau băgați în pușcărie, cum zicea el acolo, nu m-a speriat că avusesem parte de amenințări directe de la însuși ministrul de Interne”, a mai spus Dan Vîlceanu.

Întrebat dacă s-a simțit amenințat direct de Bode, Vîlceanu a răspuns: „Evident că erau amenințări, altfel la ce bun să-mi spună lucrurile alea? Evident că erau amenințări și era foarte grav. Dincolo de funcții în partid, suntem parlamentari și statul român a făcut legi prin care parlamentarii să fie protejați de posibile amenințări sau fapte care să-i constrângă să voteze în vreun fel”.