B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii

Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii

Adrian Teampău
29 aug. 2025, 10:04
Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii
Sursa foto: Captura video

Traficul rutier pe Splaiul Independenței, în zona Hanului lui Manuc, va fi reluat odată cu începerea noului an școlar, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Lucrările din zonă, la Planșeul Unirii, au fost nu mai necesită restricții de circulație.

Cuprins:

  • Daniel Băluță prezintă stadiul lucrărilor la planșeu
  • Traficul rutier se reia pe Splaiul Independenței

Daniel Băluță, despre stadiul lucrărilor la planșeu

Primarul Daniel Băluță a anunțat că în zona din fața Hanului lui Manuc lucrările de construcție au fost încheiate. Edilul a arătat că, aici, au fost realizați cei 80 de piloni forați, din totalul de 254, pe care se va sprijini viitoarea placă de beton. În perioada care urmează vor fi demarate lucrările pentru construcția viitoarei grinzi de coronament.

Drept urmare, având în vedere acest lucru, traficul rutier va fi reluat, dat fiind că activitatea constructorilor nu va mai necesita oprirea circulației autovehiculelor. Potrivit edilului, constructorii s-au încadrat în termenele asumate, conform graficelor de lucrări, astfel că nu există întârzieri. Astfel, perioada de disconfort provocată bucureștenilor prin implementarea acestui proiect se va încheia.

„În doar două luni de zile, de când am început, am terminat deja partea de desființare a vechiului planșeu din fața Hanului lui Manuc. Tot aici, contructorii au terminat și realizarea noilor piloți forați, 80 la număr pe care se va sprijini noua placă de beton. În zilele următoare vor începe deja lucrările la construcția așa-numitei grinzi de coronament”, a declarat Daniel Băluță.

Traficul rutier se reia pe Splaiul Independenței

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că circulația mașinilor pe Splaiul Independenței va fi reluată, în câteva zile, deoarece constructorii și-au încheiat treaba aici. Restricțiile de circulație, instituite la începutul acestei veri, vor fi ridicate, iar în zonă se va circula la fel ca înainte, pe ambele sensuri.

„Odată cu începutul noului an școlar, vom ridica toate restricțiile de circulație instituite la începutul verii pe Splaiul Independenței. Practic, pe Splaiul Independenței se va putea circula normal, pe ambele sensuri, ca și până la începerea lucrărilor de la planșeu”, a declarat primarul Daniel Băluță.

Edilul a precizat că celelalte lucrări la modernizarea și consolidarea Planșeului Unirii nu vor mai necesita întreruperea circulației în zonă. Începând cu săptămâna viitoare, utilajele de construcție vor fi mutate în zona Parcului Unirii unde va începe dezafectarea vechiului planșeu.

„Restul lucrărilor pe care constructorii le vor executa până la finalul anului, în această zonă și în cea a Parcului Unirii, nu vor mai afecta circulația în această zonă”, a mai spus Băluță.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”
Politică
Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”
Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public
Politică
Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public
Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
Politică
Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump
Externe
Putin este chemat la masa negocierilor. Von der Leyen vrea discuții de pace după convorbirea cu Trump
Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
Politică
Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură
Președintele Nicuşor Dan condamnă agresiunea asupra tânărului livrator nepalez: „Asemenea fapte sunt intolerabile”
Politică
Președintele Nicuşor Dan condamnă agresiunea asupra tânărului livrator nepalez: „Asemenea fapte sunt intolerabile”
Rusia nu-și dorește cu adevărat pacea în Ucraina. Reacția europarlamentarului Victor Negrescu după atacul asupra Delegației Comisiei Europene de la Kiev (VIDEO)
Politică
Rusia nu-și dorește cu adevărat pacea în Ucraina. Reacția europarlamentarului Victor Negrescu după atacul asupra Delegației Comisiei Europene de la Kiev (VIDEO)
Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF
Politică
Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Politică
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
Politică
Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
Ultima oră
09:56 - Incendiu izbucnit la un majorat. Au fost evacuate aproximativ 70 de persoane
09:53 - Stelian Bujduveanu, măsuri pentru reorganizarea traficului începând cu 8 septembrie: „Bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului”
09:26 - Accidentat mortal, în timp ce traversa strada. Cum s-a petrecut incidentul
09:24 - Medic: „Ne ajută să ne păstrăm sănătatea”. Alimente care contribuie la o „întinerire” naturală
09:15 - Miniștrii apărării și de externe din UE se reunesc la finalul săptămânii. Conflictele din Ucraina și Gaza pe lista discuțiilor
09:03 - Andrea Mandorlini, după ce a pierdut cursa către Europa: „Trebuia să avem mai multă încredere. Puteam mai mult”
08:55 - Oferte speciale în stațiunile de la Marea Neagră. Începe programul „Litoralul pentru toți”
08:46 - Electrocasnicul care atrage gândacii. Iată despre ce este vorba
08:42 - Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”
08:34 - Valentin Naumescu nu este interesat de șefia SRI. Reacția profesorului universitar la speculațiile din spațiul public