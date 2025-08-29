Daniel Băluță anunță reluarea traficului pe Splaiul Independenței. Care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii

Traficul rutier pe Splaiul Independenței, în zona Hanului lui Manuc, va fi reluat odată cu începerea noului an școlar, a anunțat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Lucrările din zonă, la , au fost nu mai necesită restricții de circulație.

Daniel Băluță prezintă stadiul lucrărilor la planșeu

Traficul rutier se reia pe Splaiul Independenței

Daniel Băluță, despre stadiul lucrărilor la planșeu

Primarul a anunțat că în zona din fața Hanului lui Manuc au fost încheiate. Edilul a arătat că, aici, au fost realizați cei 80 de piloni forați, din totalul de 254, pe care se va sprijini viitoarea placă de beton. În perioada care urmează vor fi demarate lucrările pentru construcția viitoarei grinzi de coronament.

Drept urmare, având în vedere acest lucru, traficul rutier va fi reluat, dat fiind că activitatea constructorilor nu va mai necesita oprirea circulației autovehiculelor. Potrivit edilului, constructorii s-au încadrat în termenele asumate, conform graficelor de lucrări, astfel că nu există întârzieri. Astfel, perioada de disconfort provocată bucureștenilor prin implementarea acestui proiect se va încheia.

„În doar două luni de zile, de când am început, am terminat deja partea de desființare a vechiului planșeu din fața Hanului lui Manuc. Tot aici, contructorii au terminat și realizarea noilor piloți forați, 80 la număr pe care se va sprijini noua placă de beton. În zilele următoare vor începe deja lucrările la construcția așa-numitei grinzi de coronament”, a declarat Daniel Băluță.

Traficul rutier se reia pe Splaiul Independenței

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că circulația mașinilor pe Splaiul Independenței va fi reluată, în câteva zile, deoarece constructorii și-au încheiat treaba aici. Restricțiile de circulație, instituite la începutul acestei veri, vor fi ridicate, iar în zonă se va circula la fel ca înainte, pe ambele sensuri.

„Odată cu începutul noului an școlar, vom ridica toate restricțiile de circulație instituite la începutul verii pe Splaiul Independenței. Practic, pe Splaiul Independenței se va putea circula normal, pe ambele sensuri, ca și până la începerea lucrărilor de la planșeu”, a declarat primarul Daniel Băluță.

Edilul a precizat că celelalte lucrări la modernizarea și consolidarea Planșeului Unirii nu vor mai necesita întreruperea circulației în zonă. Începând cu săptămâna viitoare, utilajele de construcție vor fi mutate în zona Parcului Unirii unde va începe dezafectarea vechiului planșeu.

„Restul lucrărilor pe care constructorii le vor executa până la finalul anului, în această zonă și în cea a Parcului Unirii, nu vor mai afecta circulația în această zonă”, a mai spus Băluță.