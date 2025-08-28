B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București

Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București

Adrian Teampău
28 aug. 2025, 14:41
Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București
Sursa foto: Captura video

Data alegerilor pentru Primăria Generală și candidatul sau candidații trebuie stabiliți după ce coaliția de guvernare va ajunge la un plan comun pentru rezolvarea problemelor din București.

Cuprins:

  • Băluță amenință cu ruperea coaliției
  • Daniel Băluță vrea un candidat comun
  • PSD vrea un plan comun pentru București

Daniel Băluță amenință cu ruperea coaliției

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, susține că PNL și USR trebuie să țină cont și de viziunea PSD pe acest subiect. În caz contrar, edilul sugerează că s-ar putea rupe coaliția de guvernare. El spune că ignorând cererile social-democraților, cei din PNL și USR arată că se pot descurca și fără ajutor.  Daniel Băluță este favoritul bucureștenilor, conform sondajelor de opinie, pentru a ocupa funcția de primar general, la viitoarele alegeri.

„Când planul este gata şi asumat de toţi, numele devine o consecinţă firească, nu premisa discuţiei. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca şi fără noi”, a spus Daniel Băluță.

Edilul Sectorului 4 spune că va propune partenerilor din coaliție să finalizeze un program de administrare pentru Capitală. Documentul ar trebui să conțină obiective clare privind gestionarea traficului, a serviciilor de termoficare, a locuințelor, termene, bugete și responsabilități pentru punere în aplicare.

„Viziunea mea este următoarea şi o propun şi partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcţii. Să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare pe trafic, termoficare, curăţenie, locuinţe, siguranţă cu termene, bugete şi responsabilităţi. Când planul este gata şi asumat de toţi, numele devine o consecinţă firească, nu premisa discuţiei”, a mai spus Băluță.

Daniel Băluță vrea un candidat comun

Primarul Sectorului 4 susține că bucureștenii nu au nevoie de scandaluri și certuri cu privire la numele unuia sau a altuia dintre candidați. În opinia sa, data alegerilor și candidatul sau candidații trebuie să fie fixate abia după ce partidele se pun de acord cu privire la problemele ce trebuie rezolvate.

În acest context, Daniel Băluță este de părere că partidele din coaliția de guvernare pot stabili un candidat comun care să concureze pentru funcția de primar general.

„Şi da, mă pronunţ inclusiv pentru un candidat comun. Nu pot decide eu, ci doar împreună cu colegii mei de la PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem mai întâi un plan, şi nu un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca şi fără noi. Experienţa politică îmi recomandă să nu mai cred decât în lucruri negociate, scrise şi semnate. Atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea, să nu te surprindă apoi că PSD va face un pas înapoi şi va merge mai departe cu propria viziune pentru cea mai importantă administraţie locală a ţării”, a mai spus Daniel Băluţă.

PSD vrea un plan comun pentru București

Ideea unui plan comun pentru Bucureşti, la care să contribuie toate partidele din coaliția de guvernare, a fost avansată și de Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților. El a spus că înaintea stabilirii datei alegerilor vrea să vadă că actuala coaliţie este capabilă să prezinte un asemenea plan.

Grindeanu a mai spus că momentan discuţia este numai în jurul datei alegerilor, iar abordarea s-ar putea să nu fie cea mai potrivită din perspectiva bucureşteanului. Social-democratul considera că ar trebui să existe o consultare informală în privinţa candidatului la Primăria Capitalei şi cu preşedintele Nicuşor Dan.

În acest context Sorin Grindeanu declara, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD să fie izolat în această coaliţie, motiv pentru care acordurile de guvernare ar putea fi rupte.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Politică
Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
Ursula von der Leyen ajunge în România pentru a discuta despre securitatea și apărarea Europei. Ce a transmis reprezentanța Comisiei Europene la București
Politică
Ursula von der Leyen ajunge în România pentru a discuta despre securitatea și apărarea Europei. Ce a transmis reprezentanța Comisiei Europene la București
USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”
Politică
USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”
Sub cerul Capitalei: cum respiră Bucureștiul și unde să locuim
Politică
Sub cerul Capitalei: cum respiră Bucureștiul și unde să locuim
Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”
Politică
Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”
România are nevoie măsuri de relansare economică. Mihai Ghigiu (PSD): „Trebuie să vorbim despre o stimulare a economiei, despre reuperarea încrederii investitorilor” (VIDEO)
Politică
România are nevoie măsuri de relansare economică. Mihai Ghigiu (PSD): „Trebuie să vorbim despre o stimulare a economiei, despre reuperarea încrederii investitorilor” (VIDEO)
Dan Tanasă clarifică incidentul în care un livrator, de origine străină, a fost agresat de un trecător: „Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe”
Politică
Dan Tanasă clarifică incidentul în care un livrator, de origine străină, a fost agresat de un trecător: „Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe”
Marius Budăi: „Sarcina nu este un lux”. Ce propuneri legislative intenționează să susțină parlamentarul
Politică
Marius Budăi: „Sarcina nu este un lux”. Ce propuneri legislative intenționează să susțină parlamentarul
Capcanele ascunse în Pachetul 2 de austeritate. Guvernul Bolojan legalizează politizarea funcțiilor publice și epurările. Lipsesc măsurile de stopare a risipei de bani publici
Politică
Capcanele ascunse în Pachetul 2 de austeritate. Guvernul Bolojan legalizează politizarea funcțiilor publice și epurările. Lipsesc măsurile de stopare a risipei de bani publici
Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
Politică
Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
Ultima oră
14:58 - Alexandru Rogobete: „Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate”
14:54 - O femeie a fost înjunghiată de bărbatul cu care avusese o relaţie extraconjugală. Individul, supărat că femeia îl părăsise
14:28 - Ursula von der Leyen ajunge în România pentru a discuta despre securitatea și apărarea Europei. Ce a transmis reprezentanța Comisiei Europene la București
14:16 - Ioana Tufaru, de urgență la spital: „Aveam dureri mari!”. Ce s-a întâmplat
14:13 - Incendiu în centrul Bucureștiului. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert
14:04 - USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”
13:58 - Sub cerul Capitalei: cum respiră Bucureștiul și unde să locuim
13:32 - Irina Fodor: „Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea”. Ce a făcut prezentatoarea TV la Asia Express
13:32 - Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”
13:28 - România are nevoie măsuri de relansare economică. Mihai Ghigiu (PSD): „Trebuie să vorbim despre o stimulare a economiei, despre reuperarea încrederii investitorilor” (VIDEO)