Coaliția de guvernare, pe muchie de cuțit. Daniel Băluță propune un plan comun pentru alegerile din București

Data alegerilor pentru Primăria Generală și candidatul sau candidații trebuie stabiliți după ce coaliția de guvernare va ajunge la un plan comun pentru rezolvarea problemelor din București.

Cuprins:

Băluță amenință cu ruperea coaliției

Daniel Băluță vrea un candidat comun

PSD vrea un plan comun pentru București

Primarul Sectorului 4, , susține că PNL și USR trebuie să țină cont și de viziunea pe acest subiect. În caz contrar, edilul sugerează că s-ar putea rupe coaliția de guvernare. El spune că ignorând cererile social-democraților, cei din PNL și USR arată că se pot descurca și fără ajutor. Daniel Băluță este favoritul bucureștenilor, conform sondajelor de opinie, pentru a ocupa funcția de primar general, la viitoarele .

„Când planul este gata şi asumat de toţi, numele devine o consecinţă firească, nu premisa discuţiei. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca şi fără noi”, a spus Daniel Băluță.

Edilul Sectorului 4 spune că va propune partenerilor din coaliție să finalizeze un program de administrare pentru Capitală. Documentul ar trebui să conțină obiective clare privind gestionarea traficului, a serviciilor de termoficare, a locuințelor, termene, bugete și responsabilități pentru punere în aplicare.

„Viziunea mea este următoarea şi o propun şi partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcţii. Să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare pe trafic, termoficare, curăţenie, locuinţe, siguranţă cu termene, bugete şi responsabilităţi. Când planul este gata şi asumat de toţi, numele devine o consecinţă firească, nu premisa discuţiei”, a mai spus Băluță.

Daniel Băluță vrea un candidat comun

Primarul Sectorului 4 susține că bucureștenii nu au nevoie de scandaluri și certuri cu privire la numele unuia sau a altuia dintre candidați. În opinia sa, data alegerilor și candidatul sau candidații trebuie să fie fixate abia după ce partidele se pun de acord cu privire la problemele ce trebuie rezolvate.

În acest context, Daniel Băluță este de părere că partidele din coaliția de guvernare pot stabili un candidat comun care să concureze pentru funcția de primar general.

„Şi da, mă pronunţ inclusiv pentru un candidat comun. Nu pot decide eu, ci doar împreună cu colegii mei de la PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem mai întâi un plan, şi nu un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca şi fără noi. Experienţa politică îmi recomandă să nu mai cred decât în lucruri negociate, scrise şi semnate. Atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea, să nu te surprindă apoi că PSD va face un pas înapoi şi va merge mai departe cu propria viziune pentru cea mai importantă administraţie locală a ţării”, a mai spus Daniel Băluţă.

PSD vrea un plan comun pentru București

Ideea unui plan comun pentru , la care să contribuie toate partidele din coaliția de guvernare, a fost avansată și de Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților. El a spus că înaintea stabilirii datei alegerilor vrea să vadă că actuala coaliţie este capabilă să prezinte un asemenea plan.

Grindeanu a mai spus că momentan discuţia este numai în jurul datei alegerilor, iar abordarea s-ar putea să nu fie cea mai potrivită din perspectiva bucureşteanului. Social-democratul considera că ar trebui să existe o consultare informală în privinţa candidatului la Primăria Capitalei şi cu preşedintele Nicuşor Dan.

În acest context Sorin Grindeanu declara, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD să fie izolat în această coaliţie, motiv pentru care acordurile de guvernare ar putea fi rupte.