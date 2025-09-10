A fost un început de an atipic, în care profesorii au lăsat clasele goale și au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirile. Elevii nu s-au putut întoarce în bănci la data la care fusese stabilită începerea școlii, iar atât părinții, cât și sindicaliștii au lansat un val de critici la adresa Ministrul Educației. Într-un interviu acordat recent, Daniel David a vorbit despre haosul din sistemul de educație, dar și ce plănuiește să facă pe viitor.

Cuprins:

Ce spune Daniel David despre sfaturile primite de la experții din educație Ce a dus la crearea haosului din sistemul de educație Ce și-ar fi dorit ministrul Educației de la sindicaliști

Ce spune Daniel David despre sfaturile primite de la experții din educație

Întrebat dacă au fost persoane care, deși l-au criticat, i-au dat o idee care să-l ajute să gestioneze mai bine situația delicată din sistemul de educație, Daniel David a susținut că cei mai mulți oameni care au venit să-l sfătuiască au omis să ia în calcul contextul în care se află România acum, cel al unei bugetare.

„Eu am conștientizat la începutul lunii iulie că dintr-un ministru al reformei, pentru că eu așa am acceptat al doilea mandat, mi-am dat seama că voi deveni un ministru al austerității, un ministru de criză. Eu am întâlnit de foarte multe ori cu alți experți din zona educației, dar fiecare refuza premisa de la care eu ca ministru eram obligat să plec și anume, că este o situație de criză. Că nu avem banii pentru a ne acoperi salariile și bursele până la sfârșitul anului și că măsurile pe care trebuie să le luăm trebuie să fie măsuri care să-mi permită mie, ca ministru, să mă asigur că oamenii au salarii și burse până la sfârșitul anului”, a declarat Daniel David, într-un interviu oferit pentru Adevărul.

Ce a dus la crearea haosului din sistemul de educație

De asemenea, ministrul a susținut că în această perioadă au existat voci care și-au dorit să agite și mai tare apele și care, prin declarațiile lor, au făcut ca situația din unitățile de învățământ să pară „catastrofală”, deși, în realitate, nu era așa. Daniel David crede că o parte dintre aceste narațiuni, menite să creeze panică în rândul , elevilor și părinților, au la bază influențe politice.

„Atacurile au fost venite și din supărarea oamenilor, și accept să fiu paratrăsnet pentru supărarea oamenilor de bună-credință, un ministru trebuie să facă acest lucru când ia măsuri de criză, dar au venit și influențe politice de diverse tipuri, inclusiv destabilizări de diverse tipuri. Narațiunile erau catastrofale, erau povești care anunțau haos, că se blochează sistemul. Încă o dată spun, comasările nu au avut rolul de a muta copii, de a da oamenii afară din școlile pe care le comasezi și nici nu s-a întâmplat asta”, a mai adăugat ministrul Educației.

Ce și-ar fi dorit ministrul Educației de la sindicaliști

Întrebat dacă sindicaliștii au fost influențați de politicieni, ministrul Educației a spus că nu are certitudinea că acest lucru s-a întâmplat, dar și-ar fi dorit ca unele declarații pe care le-au făcut în spațiul public, unele afirmații acuzatoare, să le fi discutat și clarificat împreună, înainte să creeze panică în rândul cetățenilor.

„Au fost narațiuni și în zona lor (n.r. sindicaliștilor) pe care, repet, aș fi vrut să le discute cu mine înainte să declare acele lucruri. Eu m-am întâlnit cu ei, știau că au ușa mea deschisă, pentru că generezi pur și simplu catastrofe, agiți oamenii gratuit în sistem, și după aceea, toți suferim și țara suferă. Dacă Ministerul Educației, care reprezintă un sistem bugetar foarte mare, ar fi început să răspundă la toate aceste controverse, ar fi început să dea în spate, să se clatine, am fi putu risca fondurile europene și PNRR-ul. Era foarte important să rămâne anagajați în lucrurile pe care le-am spus pentru a ne putea asigura salarii și burse, dar și pentru a da stabilitate țări în evaluările internaționale”, a mai spus Daniel David.