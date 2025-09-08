B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron

Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron

George Lupu
08 sept. 2025, 20:18
Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / Blondet Eliot/ABACA

Prim-ministrul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară, după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională. Parlamentarii au adoptat o moțiune de cenzură împotriva sa, ceea ce a dus automat la căderea guvernului, potrivit BBC.

Ce consecințe sunt după demiterea Guvernul condus de François Bayrou

Adunarea Națională a Franței a votat cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă pentru demiterea lui din funcție și înlăturarea guvernului său minoritar. Alți 25 de parlamentari s-au abținut.

Francois Bayrou trebuie acum să-i prezinte lui Emmanuel Macron demisia guvernului său, lucru pe care, potrivit presei franceze, îl va face mâine dimineață.

Macron are acum mai multe opțiuni – niciuna dintre ele nefiind deosebit de atractivă.

El poate alege un nou prim-ministru. Alegerea unui nume care să nu fie imediat respins de una dintre marile facțiuni parlamentare s-ar putea să nu fie o sarcină ușoară, iar anul trecut procesul i-a luat lui Macron câteva săptămâni. Între timp, Bayrou va rămâne probabil ca interimar până la numirea unui nou succesor.

Ce opțiuni are Macron

Macron ar putea, de asemenea, să convoace noi alegeri parlamentare. Acest lucru ar zgudui componența actuală, dar ar putea duce la o victorie și mai decisivă pentru Adunarea Națională (FN) de extremă dreapta a lui Marine Le Pen.

Macron are, de asemenea, opțiunea de a convoca alegeri prezidențiale – la care nu ar putea candida, deoarece al doilea mandat al său urmează să se încheie în 2027. Unele grupuri parlamentare i-au cerut să aleagă această cale, dar el a exclus în repetate rânduri demisia.

Discursul lui Bayrou de la începutul și sfârșitul dezbaterii din Adunarea Națională, cu contribuții din partea tuturor liderilor politici din parlament, a părut o procesiune funerară pentru guvernul său minoritar.

Marine Le Pen, lidera Adunării Naționale, a vorbit chiar despre „sfârșitul agoniei unui guvern fantomă”, în timp ce Verzii au spus că ar fi fost aproape satisfăcător dacă nu ar fi fost îngrijorarea cu privire la ce va urma.

În centrul înfrângerii lui Bayrou se află acum o adevărată criză politică, deoarece după nouă luni de calm relativ, Franța este din nou acolo unde era în decembrie anul trecut, odată cu căderea predecesorului său, Michel Barnier.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
Externe
Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne
Externe
Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne
Anestezistul care a cutremurat întreaga țara. Ce le făcea pacienților săi? Secretul a ieșit la iveală
Externe
Anestezistul care a cutremurat întreaga țara. Ce le făcea pacienților săi? Secretul a ieșit la iveală
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
Externe
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
Viktor Orban, noi declarații conroversate: „Ucraina va fi împărțită în trei”
Externe
Viktor Orban, noi declarații conroversate: „Ucraina va fi împărțită în trei”
Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
Externe
Lupte de stradă din cauza blocării accesului la rețelele sociale. 13 persoane au murit în confruntări
Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
Externe
Vizită surpriză în România, pe motocicletă! Președintele Cehiei, surprins la Craiova! Unde și-a petrecut vacanța Petr Pavel
Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
Externe
Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
Externe
Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Externe
Mai mulți români, răniți într-un accident grav, în Ungaria. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
20:48 - Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
20:45 - O nouă meserie își face loc pe piața muncii din România. Doritorii se pot specializa prin cursuri acreditate
20:12 - Top firme funerare cu servicii complete și transparente
20:11 - Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”
20:10 - Cine poate beneficia de îngrijiri paliative
20:07 - Un ghid nou pentru colecționari: cât valorează arta românească
20:04 - Întrebarea care a stârnit hohote de râs. Ce l-a întrebat o bătrânică dintr-un sat din România pe un tânăr african: „Mamaie, și dacă spun, ai ști?”
19:49 - Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
19:34 - Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne
19:28 - A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni