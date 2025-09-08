Prim-ministrul Franței, François Bayrou, a fost demis luni seară, după ce a pierdut votul de încredere în Adunarea Națională. Parlamentarii au adoptat o moțiune de cenzură împotriva sa, ceea ce a dus automat la căderea guvernului, potrivit .

Ce consecințe sunt după demiterea Guvernul condus de François Bayrou

Adunarea Națională a Franței cu 364 de voturi pentru și 194 împotrivă pentru demiterea lui din funcție și înlăturarea guvernului său minoritar. Alți 25 de parlamentari s-au abținut.

Francois Bayrou trebuie acum să-i prezinte lui Emmanuel Macron demisia guvernului său, lucru pe care, potrivit presei franceze, îl va face mâine dimineață.

Macron are acum mai multe opțiuni – niciuna dintre ele nefiind deosebit de atractivă.

El poate alege un nou prim-ministru. Alegerea unui nume care să nu fie imediat respins de una dintre marile facțiuni parlamentare s-ar putea să nu fie o sarcină ușoară, iar anul trecut procesul i-a luat lui Macron câteva săptămâni. Între timp, Bayrou va rămâne probabil ca interimar până la numirea unui nou succesor.

Ce opțiuni are Macron

Macron ar putea, de asemenea, să convoace noi alegeri parlamentare. Acest lucru ar zgudui componența actuală, dar ar putea duce la o victorie și mai decisivă pentru Adunarea Națională (FN) de extremă dreapta a lui Marine Le Pen.

Macron are, de asemenea, opțiunea de a alegeri prezidențiale – la care nu ar putea candida, deoarece al doilea mandat al său urmează să se încheie în 2027. Unele grupuri parlamentare i-au cerut să aleagă această cale, dar el a exclus în repetate rânduri demisia.

Discursul lui Bayrou de la începutul și sfârșitul dezbaterii din Adunarea Națională, cu contribuții din partea tuturor liderilor politici din parlament, a părut o procesiune funerară pentru guvernul său minoritar.

Marine Le Pen, lidera Adunării Naționale, a vorbit chiar despre „sfârșitul agoniei unui guvern fantomă”, în timp ce Verzii au spus că ar fi fost aproape satisfăcător dacă nu ar fi fost îngrijorarea cu privire la ce va urma.

În centrul înfrângerii lui Bayrou se află acum o adevărată criză politică, deoarece după nouă luni de calm relativ, Franța este din nou acolo unde era în decembrie anul trecut, odată cu căderea predecesorului său, Michel Barnier.