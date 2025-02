De ce l-a blocat Becali pe Georgescu pe WhatsApp: „Dacă iese președinte, praf ne-am făcut”

Gigi Becali a susținut că l-a blocat pe Călin Georgescu pe WhatsApp deoarece i-a trimis o melodie „oribilă la adresa evreilor”. Patronul FCSB a mai susținut că dacă Georgescu ajunge președinte, „praf ne-am făcut”.

Gigi Becali are o părere extrem de proastă despre Călin Georgescu

„Eu pe Georgescu nu l-am cunoscut ca om, a stat la mine la palat o oră, nu am putut să-mi fac o părere”, a susținut Gigi Becali, la

Întrebat dacă Georgescu i-a cerut bani pentru campania sa electorală, patronul FCSB a răspuns: „Nu mai țin minte exact. Știu că l-am blocat pe WhatsApp, că mi-a trimis imnul partidului lui, o melodie cântată de Nicu Covaci care era oribilă la adresa evreilor. Am zis că ăsta bate câmpii și l-am blocat”.

„Dacă omul ăsta va candida și i se acceptă candidatura, instant România se va duce în joc cu 10%. Dacă iese președinte, praf ne-am făcut. Ce văd din mentalitatea lui și din ce vorbește, omul ăsta ne poate duce de râpă”, a mai spus Gigi Becali despre Călin Georgescu.

Tot acum, Becali a dezvăluit ce a discutat cu premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, la meciul dintre FCSB și Manchester United de săptămâna trecută. Detalii .

De ce s-a răzgândit Becali în privința lui Georgescu

Recent, Gigi Becali că până de curând l-a lăudat pe Călin Georgescu.

El a explicat de ce s-a răzgândit în privința politicianului: „El e pe dinafară și cu credința. Și nu doar asta, cu tot. Unul să bată câmpii așa nu am văzut în viața mea. Mi-e rușine acum de ce am zis atunci. Nu îmi dau seama cum am putut să spun așa lucruri. Dacă nu le spun… eu trebuie să îmi repar acum greșeala. L-am văzut că e patriot, dar după ce a început să vorbească, Doamne ferește!… Și apa, că ne îmbogățim…Eu cred că are o problemă…”.