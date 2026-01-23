Președintele Nicușor Dan a reacționat, joi noaptea, la declarația consilierului său potrivit căreia nu merge „teleleu” la Davos, subliniind că mesajul transmis de alegători la alegerile din mai 2025 a fost unul clar: România trebuie să facă lucrurile diferit.

„Dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, ţin să încep cu o remarcă filozofică. Eu cred că românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Adică ei au spus că nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel. A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles, după Consiliul European informal.

Declarația vine în contextul discuțiilor din spațiul public despre o eventuală participare a șefului statului la de la Davos.

Ce rol au întâlnirile internaționale în mandatul său

Nicușor Dan a explicat că activitatea sa externă este deja una consistentă, amintind de întâlnirile regulate cu liderii europeni.

Șeful statului a precizat că, o dată pe lună, participă la reuniuni cu liderii , iar o dată la șase luni se întâlnește cu liderii comunității politice europene, care include toate statele europene, dar și unele țări din zona caspică.

De ce nu a mers Nicușor Dan „teleleu” la Davos

Președintele a respins ideea că vizitele externe ar trebui făcute doar pentru vizibilitate și a subliniat importanța unei pregătiri solide înaintea unor întâlniri la nivel înalt.

„Deci nu este vorba, cum a spus cineva, să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo. Întrebarea este cum putem să avem acces la oricine din lumea asta. Întrebarea este deschizi un dialog cu… habar n-am, primul-ministru indian. Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India? Avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem”, a afirmat Nicuşor Dan, potrivit .

În opinia sa, participarea României la astfel de evenimente trebuie să fie una cu rezultate concrete, nu una simbolică.

„Eu cred că înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive”, a mai spus președintele.

Ce spune Nicușor Dan despre zona Caspică

Șeful statului a oferit și un exemplu legat de relațiile României cu țările din zona caspică, unde, în lipsa unei strategii clare, vizitele nu pot fi eficiente.

„Dacă în momentul acesta noi am avea o strategie bine consolidată pe zona Caspică, am face o săptămână, un turneu în ţările din zona Caspică”, a declarat Nicușor Dan.

Concluzia sa a fost una tranșantă: „Nu avem. Şi n-am avut-o de 35 de ani”.