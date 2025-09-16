Nicușor Dan, , a făcut declarații despre perioada în care mergea la concursuri și olimpiade școlare și a dezvăluit strategia pe care o aplica în rezolvarea problemelor, făcând astfel aluzie la modul în care alege să conducă țara.

Astfel, șeful statului a explicat motivul pentru care, în cadrul unui interviu, acordat în urmă cu ceva timp, pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte al României.

Ce strategie abordează Nicușor Dan

Nicușor Dan are, se pare, o strategie bine pusă la punct, în ceea ce privește modul de conducere a țării. Întrebat fiind de și-a acordat acea notă, pentru modul în care a acționat în acele 100 de zile, Nicușor Dan a subliniat că finalul mandatului și efectele pe care le va avea sunt cele care contează cu adevărat.

Astfel, a făcut o comparație cu modul în care alegea să procedeze atunci când se afla la o olimpiadă sau concurs școlar, dezvăluind că în primele 45 de minute gândea soluția celei mai dificile probleme, iar mai apoi, trecea totul pe hârtie.

„La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs. Mă gândeam simultan la toate problemele, vedeam care e mai grea şi făceam o strategie despre cum să abordez. Cel mai intens era la sfârşit când redactam ceea ce deja gândisem. Important este finalul”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la

Nicușor Dan: „Mult timp, în politica din România s-a mers la suprafaţa lucrurilor şi am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează”

De asemenea, președintele a vorbit și despre modul în care a funcționat politica din România până acum. Primul om din stat consideră că politica a fost concentrată „la suprafața lucrurilor”, și nicidecum pe ceea ce conta cu adevărat. Conform declarațiilor sale, singura soluție pentru ca rezultatele să fie diferite față de cele pe care țara noastră le-a avut până acum, este să se schimbe această metodă.

„Din nou, cred că mult timp, în politica din România s-a mers la suprafaţa lucrurilor şi am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează şi care au nevoie de o anumită reflecţie, de colaborare între mulţi oameni, de instituţii care să aibă puncte de vedere. Ăsta ar trebui să fie parcursul pentru ca noi să ajungem la nişte rezultate altfel decât am fost până acum”, a mai spus Nicuşor Dan.

Ce spunea Nicușor Dan despre primele 100 de zile de mandat

În urmă cu ceva timp, președintele a fost întrebat, în cadrul unui interviu acordate pentru cum i s-au părut aceste primele 100 de zile de mandat.

„Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România”, a mărturisit, la acel moment, Nicușor Dan.

Totodată, întrebat ce notă și-ar da, a spus: „7-8 aşa, sunt o persoană exigentă”.