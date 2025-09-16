B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat

Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat

Elena Boruz
16 sept. 2025, 12:02
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Ce strategie abordează Nicușor Dan
  2. Nicușor Dan: „Mult timp, în politica din România s-a mers la suprafaţa lucrurilor şi am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează”
  3. Ce spunea Nicușor Dan despre primele 100 de zile de mandat

Nicușor Dan, președintele României, a făcut declarații despre perioada în care mergea la concursuri și olimpiade școlare și a dezvăluit strategia pe care o aplica în rezolvarea problemelor, făcând astfel aluzie la modul în care alege să conducă țara.

Astfel, șeful statului a explicat motivul pentru care, în cadrul unui interviu, acordat în urmă cu ceva timp, și-a dat nota 7-8 pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte al României.

Ce strategie abordează Nicușor Dan

Nicușor Dan are, se pare, o strategie bine pusă la punct, în ceea ce privește modul de conducere a țării. Întrebat fiind de și-a acordat acea notă, pentru modul în care a acționat în acele 100 de zile, Nicușor Dan a subliniat că finalul mandatului și efectele pe care le va avea sunt cele care contează cu adevărat.

Astfel, a făcut o comparație cu modul în care alegea să procedeze atunci când se afla la o olimpiadă sau concurs școlar, dezvăluind că în primele 45 de minute gândea soluția celei mai dificile probleme, iar mai apoi, trecea totul pe hârtie.

„La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de  concurs. Mă gândeam simultan la toate problemele, vedeam care e mai grea şi făceam o strategie despre cum să abordez. Cel mai intens era la sfârşit când redactam ceea ce deja gândisem. Important este finalul”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena3CNN.

Nicușor Dan: „Mult timp, în politica din România s-a mers la suprafaţa lucrurilor şi am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează”

De asemenea, președintele a vorbit și despre modul în care a funcționat politica din România până acum. Primul om din stat consideră că politica a fost concentrată „la suprafața lucrurilor”, și nicidecum pe ceea ce conta cu adevărat. Conform declarațiilor sale, singura soluție pentru ca rezultatele să fie diferite față de cele pe care țara noastră le-a avut până acum, este să se schimbe această metodă.

„Din nou, cred că mult timp, în politica din România s-a mers la suprafaţa lucrurilor şi am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează şi care au nevoie de o anumită reflecţie, de colaborare între mulţi oameni, de instituţii care să aibă puncte de vedere. Ăsta ar trebui să fie parcursul pentru ca noi să ajungem la nişte rezultate altfel decât am fost până acum”, a mai spus Nicuşor Dan.

Ce spunea Nicușor Dan despre primele 100 de zile de mandat

În urmă cu ceva timp, președintele a fost întrebat, în cadrul unui interviu acordate pentru observator news, cum i s-au părut aceste primele 100 de zile de mandat.

„Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România”, a mărturisit, la acel moment, Nicușor Dan.

Totodată, întrebat ce notă și-ar da, a spus: „7-8 aşa, sunt o persoană exigentă”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Politică
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Politică
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Cum ar fi arătat România, dacă președintele țării era George Simion? Răspunsul dat de Nicușor Dan: „Am avut niște semnale”
Politică
Cum ar fi arătat România, dacă președintele țării era George Simion? Răspunsul dat de Nicușor Dan: „Am avut niște semnale”
Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
Politică
Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
Traian Băsescu: “Eu dărâmam și îl lăsam pe dl ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, că a intrat abuziv în spațiul aerian al României. Este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: “Eu dărâmam și îl lăsam pe dl ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, că a intrat abuziv în spațiul aerian al României. Este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită” (VIDEO)
Daniel David, hotărât să demisioneze dacă trece moțiunea AUR. Cum percepe ministrul situația din Educație
Politică
Daniel David, hotărât să demisioneze dacă trece moțiunea AUR. Cum percepe ministrul situația din Educație
Țoiu, despre ironiile Ambasadei Rusiei: Tactici eșuate. N-am chemat ambasadorul rus ca să-l convingem de ce știa deja, anume că drona e rusească (VIDEO)
Politică
Țoiu, despre ironiile Ambasadei Rusiei: Tactici eșuate. N-am chemat ambasadorul rus ca să-l convingem de ce știa deja, anume că drona e rusească (VIDEO)
Băsescu: Dacă doboram drona, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi
Politică
Băsescu: Dacă doboram drona, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi
Paleologu: Dan Tanasă nu e singurul dobitoc, există o armată de troglodiți. Xenofobia nu e patriotism, ci prostie
Politică
Paleologu: Dan Tanasă nu e singurul dobitoc, există o armată de troglodiți. Xenofobia nu e patriotism, ci prostie
Ultima oră
12:29 - Depresia post-vacanță există cu adevărat? Răspunsul specialiștilor
12:24 - România, țintă predilectă a atacurilor hibride rusești. Călin Georgescu, beneficiar al campaniilor de dezinformare și influențare
12:24 - Ce spune Victor Rebengiuc despre pensia pe care o primește, după 70 de ani dedicați scenei: “Nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn”
12:22 - Florin Dumitrescu: „Noi nu căutăm să fugim unul de celălalt”. Cum îmbină viața profesională cu cea de familie
11:50 - Țările cele mai primitoare pentru pensionari. Câtă grijă are statul români de proprii seniori
11:48 - Marco Rubio spune că Trump și Zelenski ar putea să se vadă săptămâna viitoare
11:45 - Ai oglindă rotundă în casă? Află ce efecte ascunse are asupra ta
11:40 - Românii ar putea plăti o taxă pentru accesul pe Transfăgărășan. Măsura motivată prin aglomerația infernală de pe celebrul drum
11:20 - Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
11:06 - Generația Z vrea pensie timpurie! De ce nu mai acceptă munca până la 65 de ani