Președintele Nicușor Dan a declarat că-și dă o notă de „7-8”, pentru că „sunt o persoană exigentă”. Acesta a vorbit despre mandatul său de până acum, funcționarea Guvernului și cum a rămas cu reforma administrației locale.

Cuprins

Ce spune Dan despre mandatul său de președinte

Ce spune Dan despre Guvern și reforma administrativă

Întrebat cum i s-au părut aceste prime 100 de zile de mandat, Nicușor Dan a răspuns: „Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe , care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România”.

Totodată, întrebat de ce notă și-ar da, a spus: „7-8 aşa, sunt o persoană exigentă”.

El a lăudat apoi partidele din coaliție pentru că au acceptat să intre la guvernare într-o perioadă atât de dificilă.

„Trebuie să apreciem la partide că au vrut să intre la guvernare. Cel mai uşor era să stea pe margine. În momentul acesta, . Discuţiile sunt bune”, a mai declarat președintele, pentru Observator News.

Despre reforma administrației locale, Nicușor Dan a afirmat: „S-a agreat o reducere de 10% pe numărul de posturi care există azi, realmente angajaţi. A rămas în discuţie, care va fi tranşată în aceste 2 săptămâni, care este modalitatea, nişte criterii clare pe toate localităţile”.