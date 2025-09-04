B1 Inregistrari!
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 19:38
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a declarat că-și dă o notă de „7-8”, pentru că „sunt o persoană exigentă”. Acesta a vorbit despre mandatul său de până acum, funcționarea Guvernului și cum a rămas cu reforma administrației locale.

  • Ce spune Dan despre mandatul său de președinte
  • Ce spune Dan despre Guvern și reforma administrativă

Ce spune Dan despre mandatul său de președinte

Întrebat cum i s-au părut aceste prime 100 de zile de mandat, Nicușor Dan a răspuns: „Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România”.

Totodată, întrebat de Observator News ce notă și-ar da, a spus: „7-8 aşa, sunt o persoană exigentă”.

Ce spune Dan despre Guvern și reforma administrativă

El a lăudat apoi partidele din coaliție pentru că au acceptat să intre la guvernare într-o perioadă atât de dificilă.

„Trebuie să apreciem la partide că au vrut să intre la guvernare. Cel mai uşor era să stea pe margine. În momentul acesta, coaliţia funcţionează. Discuţiile sunt bune”, a mai declarat președintele, pentru Observator News.

Despre reforma administrației locale, Nicușor Dan a afirmat: „S-a agreat o reducere de 10% pe numărul de posturi care există azi, realmente angajaţi. A rămas în discuţie, care va fi tranşată în aceste 2 săptămâni, care este modalitatea, nişte criterii clare pe toate localităţile”.

